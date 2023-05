Maker ChatGPT vertrekt mogelijk uit EU bij te strenge regels

OpenAI, de maker van chatbot ChatGPT, zou kunnen overwegen om de Europese Unie te verlaten als het Amerikaanse bedrijf niet kan voldoen aan de in de maak zijnde regels van Brussel voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat heeft topman Sam Altman gezegd tegen persbureau Reuters. “Het huidige ontwerp van de AI-wet van de EU zou te veel reguleren, maar we hebben gehoord dat dit zal worden teruggetrokken”, verklaarde Altman. “Ze praten er nog steeds over”, benadrukte hij daarbij.

ChatGPT gebruikt AI om logisch klinkende teksten te schrijven. In korte tijd baarde het systeem veel opzien door teksten te creëren die lastig te onderscheiden zijn van werk van mensen. De EU wil als eerste wereldwijd regels stellen voor de baanbrekende techniek, die veel belooft maar ook grote zorgen baart. Uitwassen van AI zoals de Chinese burgervolgsystemen waarmee gedrag wordt beloond en gestraft, mogen wat Brussel betreft bijvoorbeeld de EU niet inkomen.

Nieuwe wet in de maak

Europarlementariërs bereikten eerder deze maand een overeenstemming over het ontwerp van de nieuwe wet. Maar daarmee is deze er nog niet. Er moet nog worden gedebatteerd tussen de vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie om de laatste details uit te werken. “Er is zoveel dat ze zouden kunnen doen”, benadrukt Altman. Hij noemt als voorbeeld dat de definitie nog wat aangepast zou kunnen worden van AI-systemen voor algemene doeleinden. “Er zijn veel dingen die kunnen worden gedaan”, aldus de OpenAI-topman.

Meerdere Nederlandse bedrijven hebben intern al regels of richtlijnen opgesteld voor het gebruik van ChatGPT door het personeel. Dat constateert cybersecuritybedrijf Kaspersky op basis van een online-enquête onder duizend Nederlanders. Een ruime meerderheid zei dat er op hun werk al regels zijn. Wel vonden sommige respondenten die regels nog onduidelijk en er was ook nog een grote groep waar heldere afspraken op het werk ontbraken.

Open communiceren

“Bekend is dat output van ChatGPT niet altijd klopt, wat ervoor kan zorgen dat desinformatie snel gedeeld wordt, met alle gevolgen van dien”, zegt Kaspersky-onderzoeker Jornt van der Wiel. “Om die reden is het belangrijk om open te communiceren over je gebruik van tools zoals ChatGPT tegenover je werkgever of leidinggevende. Voor de werkgever is het op zijn beurt belangrijk dat er zo snel mogelijk richtlijnen en regels worden opgesteld zodat werknemers, wanneer zij dat mogen en kunnen, veilig gebruik kunnen maken van AI-tools.”

