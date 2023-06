Marcel Rotteveel nieuwe CFO Facilicom Group

Marcel Rotteveel start per 1 juni 2023 als nieuwe CFO van Facilicom Group. Hij volgt daarmee Maartje Bouvy op. Samen met CEO Eric Otto vormt Rotteveel het Concern Directie Team. Ook zal hij zitting nemen in het Algemeen Bestuur van Facilicom Group. De Centrale Ondernemingsraad heeft inmiddels positief geadviseerd op de benoeming.

Rotteveel is sinds 2013 in dienst bij Facilicom als Directeur Business Control van Trigion Beveiliging. In die functie was hij een belangrijke motor achter de groei en professionalisering van de beveiligingsactiviteiten van het concern. Eerder was hij financieel directeur bij SKON Kinderopvang (het huidige Partou) en vervulde hij diverse financiële functies bij PLUS Retail. Daarnaast is Rotteveel actief in de brancheorganisatie Particuliere Beveiliging, onder meer als voorzitter van de CAO-commissie.

Elkaar aanvullen

In zijn nieuwe functie vormt Rotteveel een team met Facilicom Group CEO Eric Otto. Otto: “Ik ken Marcel als iemand die als geen ander Finance en Business weet te verbinden, en ik verwacht dat hij vanuit die focus sterk zal bijdragen aan de ontwikkeling en de performance van onze bedrijfsonderdelen. We vullen elkaar goed aan en ik heb er alle vertrouwen in dat we samen effectief invulling kunnen gaan geven aan onze strategische doelstellingen met daarbij oog voor onze medewerkers, klanten en organisatie.”

Rotteveel zegt vereerd te zijn met de benoeming en uit te kijken naar deze nieuwe uitdaging: “In de afgelopen tien jaar heb ik bij Trigion met enorm veel plezier gewerkt aan het realiseren van een professionele organisatie met een gezond verdienmodel. Graag neem ik deze ervaring mee naar mijn nieuwe rol als CFO van Facilicom Group.”

Het zoeken naar een opvolger van Rotteveel bij Trigion Beveiliging is inmiddels gestart.

