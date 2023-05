Max Crowdfund benoemt Jeroen Van Eikenhorst tot CFO

Max Crowdfund heeft de benoeming aangekondigd van Jeroen van Eikenhorst voor de functie van CFO en Chief Risk and Compliance Officer (CRCO). De aankondiging volgt op zijn officiële goedkeuring door de Nederlandse financiële autoriteit (AFM) als directeur van Max Crowdfund onder de Nederlandse Crowdfunding-licentievrijstelling die momenteel in het bezit is van het bedrijf.

Van Eikenhorst heeft meer dan twintig jaar ervaring in het leiden van bedrijven door middel van complexe herstructureringen, licentieaanvragen en kapitaalmarkttransacties.

Enorme ervaring

“Ik ben verheugd om Jeroen welkom te heten in het team. Hij brengt een enorme ervaring en kennis met zich mee, en ik ben er zeker van dat hij van onschatbare waarde zal zijn om Max Crowdfund naar een nieuw hoofdstuk te leiden als een Europese leider op het gebied van vastgoedcrowdfunding”, zegt CEO Felix Berkhout.

Van Eikenhorst heeft de afgelopen twaalf jaar gewerkt als CFO bij twee grote banken, een online Europese aandelenbeurs en een beursvennootschap, en het meest recentelijk in de functie van Head of Risk and Compliance bij AFS Group BV. Jeroen Van Eikenhorst is licentiaat in de Economische Wetenschappen, master Fiscaal Recht en bezit een postmaster in Risk Management.

