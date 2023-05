Met deze skills maak je als financeprofessional de komende jaren het verschil

Als financeprofessional moet je voldoen aan hoge verwachtingen in een snel veranderende industrie. Neem als voorbeeld de onlangs ingestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die bedrijven wettelijk verplicht om duurzaamheidscijfers bij te houden en te rapporteren.

‘A New Frontier’ was daarom dit jaar het thema van IMA’s Accounting and Finance European Conference, die onlangs plaatsvond in Amsterdam. Tijdens dit jaarlijkse Europese evenement vertelden experts uit de industrie welke skills de financeprofessional nodig heeft om voorbereid te zijn op de toekomst, onder andere om de invoering van de CSRD goed te begeleiden. Sprekers waren onder meer Arjan Brouwer (partner PWC), Brenno de Winter (Chief Security & Privacy Operations, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Brigitte de Graaff (IMA Global bestuurslid en CMA docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam).

Één ding was duidelijk: stilstaan is geen optie. Jouw bedrijf heeft je nodig. Maar hoe maak je het verschil?

Outside-inblik aannemen

Waar het maximaliseren van de winst van een bedrijf eerder het belangrijkste doel was, gedreven door financiële stakeholders, is de eindwaarde en toekomstgerichte blik in 2023 belangrijker. Niet-financiële middelen krijgen daarmee steeds meer waarde en zo groeit het belang van niet-financiële stakeholders ook. Denk bij die laatste groep aan medewerkers, ngo’s en de overheid.

Stakeholders willen anno 2023 weten of het bedrijf zich kan aanpassen aan wat er speelt in de wereld en beoordelen dit bijvoorbeeld aan de hand van de duurzaamheidsrapportage. Dit is te zien aan de financiering die verstrekt wordt: steeds meer banken en investeerders letten op de duurzaamheidscijfers van een bedrijf.

Het is dus belangrijk in gesprek te gaan met niet-financiële stakeholders. Wat vinden zij precies belangrijk? Deze skill kan je verder ontwikkelen door het CMA te volgen en expert te worden in het uitleggen van het ‘waarom’ achter de cijfers. Dit maakt je rapport niet alleen relevanter, maar drijft ook gedrag: als je niet-financiële stakeholders negeert in je rapportage, negeer je ze wellicht ook in je acties.

Oog voor niet-financiële data

Verandering begint bij data en inzicht. Tegelijkertijd worden niet-financiële data steeds relevanter, omdat een duurzaam bedrijfsmodel steeds meer waarde krijgt voor stakeholders. Immateriële activa, zoals het bedrijfsmodel, het merk en het klantenbestand, worden daarmee steeds waardevoller. Daarbij speelt jouw ervaring met het vastleggen, beheren en verwerken van data een essentiële rol. Maar het type data dat je moet verwerken is aan het veranderen.

Volgens Arjan Brouwer van PWC is negentig procent van de benodigde data voor de toekomstige rapportages dan ook kwalitatief. Begin daarom nu al met het in kaart brengen en het stellen van kritische vragen. Wat zijn de ambities? Hoe ziet het governancemodel eruit? Wat is de rol in de waardeketen? Zo begin je vandaag met het veerkrachtiger maken van je organisatie in de toekomst.

Interne stakeholders meekrijgen door storytelling

Om het verschil te maken en het bedrijf aan de nieuwe eisen van externe stakeholders en bijvoorbeeld de CSRD te laten voldoen is het belangrijk dat je ook je interne stakeholders meekrijgt. Ook zij zijn benieuwd wat het bedrijf doet aan verduurzaming. Als financeprofessional kan jij de belangen van de interne stakeholders op een toegankelijke manier meenemen in de bedrijfsrapportage. Jij speelt een belangrijke rol in het op tijd identificeren van kleine tot grote risico’s, zo gaf Arjan Brouwer, partner PwC Nederland, aan. Denk hierbij aan medewerkers die een verandering niet ondersteunen, maar ook aan protesten zoals bij de Ahold aandeelhoudersvergadering.

Niet iedereen wordt overtuigd door data. Storytelling wordt belangrijker voor financeprofessionals om interne stakeholders mee te krijgen. Samen optrekken met de marketing- en communicatieafdeling kan hiervoor de uitkomst bieden.

Als je weet waar je het voor doet, dan ben je meer betrokken bij je werk en presteer je beter.

Purposegedreven te werk gaan

Anders Liu-Lindberg bevestigde de verandering naar een toekomstgerichte blik. Waar in Finance 4.0 bedrijven nog winstgedreven waren, veranderen ze in Finance 5.0 naar ‘purpose-driven’. Je kunt als financeprofessional je ook zélf meer bewust zijn van je eigen purpose. Als je weet waar je het voor doet, dan ben je meer betrokken bij je werk en presteer je beter. Betrokken werknemers leveren namelijk betere resultaten, en maken het makkelijker om (nieuw) talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen.

Omgaan met de versnellende veranderingen in de sector is makkelijker dan je wellicht gedacht had. Je hebt namelijk al veel kennis. Je hebt immers ervaring met databeheer, kritische vragen stellen en objectieve analyses maken. Ga daarom vandaag nog aan de slag met het verder ontwikkelen van deze skills en bouw aan jouw toolkit om een toekomstbestendige financeprofessional te blijven. Zo doe je niet alleen je bedrijf een plezier, maar ook jezelf door zelf vorm te geven aan de volgende decennia van je carrière.

Auteur: Alain Mulder, managing director IMA

