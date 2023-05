MS Amlin Insurance benoemt Lise Lombard-Dumont tot nieuwe CFO

MS Amlin Insurance heeft Lise Lombard-Dumont benoemd tot de nieuwe CFO. Zij is per 1 mei in dienst getreden tot het MS Amlin-managementteam met als standplaats Parijs. In haar rol als CFO wordt Lombard-Dumont verantwoordelijk voor alle MS Amlin locaties waaronder Nederland.

“We kijken ernaar uit om Lise te verwelkomen als onze nieuw CFO,” zegt Ludovic Sénécaut, CEO van MS Amlin Insurance. “Lise’s uitgebreide werkervaring en indrukwekkende staat van dienst maken haar een geweldige aanwinst voor onze organisatie. We zijn ervan overtuigd dat Lise kan helpen om onze plannen te realiseren en te anticiperen op de kansen en uitdagingen die voor ons liggen.”

Grote expertise

Lise Lombard-Dumont verrijkt MS Amlin Insurance met een grote expertise in en uitgebreide kennis van de verzekeringsbranche. Na vijf jaar werkzaam te zijn geweest bij PWC, trad ze in 2004 toe het financiële team van AXA. Daar vervulde ze 19 jaar lang diverse senior financiële posities in Azië. Zo was ze Senior Financieel Manager in Japan, Hoofd Regionale Rapportage voor AXA Azië in Singapore, plaatsvervangend CFO voor AXA HK in Hong Kong, en regionaal CFO voor AXA IT Azië.

De laatste opdracht van Lombard-Dumont was de optimalisering van de bedrijfsstructuur van de AXA-groep in Parijs, waaronder de omvorming van de groepsholding AXA nv tot een volwaardige interne herverzekeringsmaatschappij.

Cruciaal moment

“Ik verheug me op mijn start bij MS Amlin Insurance op zo’n cruciaal moment in de geschiedenis van het bedrijf,” vertelt Lombard-Dumont. “Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het getalenteerde MS Amlin-team en verder te bouwen aan de succesvolle staat van dienst van MS Amlin.”

Lombard-Dumont neemt in Parijs de fakkel over van Frédéric Fischer, die heeft besloten prioriteit te geven aan diverse persoonlijke projecten. Tijdens zijn tijd in dienst bij MS Amlin, heeft Frédéric Fischer diverse impactvolle veranderingen doorgevoerd die het bedrijf versterkt hebben. Zo versterkte hij het MS Amlin Insurance jaarbudget, samen met onze uitgave- en herverzekeringsprocessen. “Het werk dat Frédéric heeft verricht binnen MS Amlin zal de komende jaren zijn vruchten blijven afwerpen. We zijn dan ook erg dankbaar voor zijn waardevolle bijdrage,” aldus Ludovic Sénécaut.

