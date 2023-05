Nederlandse industrie produceerde opnieuw minder

Nederlandse industriebedrijven produceerden in maart in doorsnee 4 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het was de derde maand op rij dat de industriële productie op jaarbasis een krimp liet zien.

De verschillen tussen industriële bedrijfstakken waren groot, waarbij ongeveer de helft van alle bedrijfsklassen in maart meer produceerde dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches liet, net als een maand eerder, de transportmiddelenindustrie de grootste productiestijging zien. De chemische industrie had net als in de voorgaande maanden de grootste krimp.

Minder positieve blik

In vergelijking met de voorgaande maand produceerde de Nederlandse industrie ook minder. Dan gaat het om een daling van twee procent. Ondernemers in de sector kijken ook wat minder positief vooruit. Vooral over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid waren ze in april minder positief.

In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, verbeterde het vertrouwen van ondernemers in de industrie in april wel iets. Zo waren de Duitse ondernemers minder negatief over hun toekomstige bedrijfssituatie, maar ook minder positief over hun huidige bedrijfssituatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was volgens statistiekbureau Destatis in maart 3,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Volg Executive Finance op LinkedIn!