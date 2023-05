Nieuwe CFO voor Adjust Consulting

Adjust Consulting heeft Eelco Bruinsma benoemd tot nieuwe CFO. Deze strategische aanwinst voor het managementteam van Adjust markeert een spannende nieuwe fase in de groei en professionalisering van het bedrijf.

Bruinsma brengt meer dan 25 jaar ervaring in financieel management bij toonaangevende bedrijven met zich mee. Zijn expertise in financiële planning, strategische investeringen en risicobeheer gaan een waardevolle bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering van Adjust.

Cruciaal moment

Deze benoeming komt op een cruciaal moment in de geschiedenis van Adjust. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren aanzienlijke groei doorgemaakt en ziet de noodzaak om het managementteam te versterken om deze groei te ondersteunen en toekomstige groei te bevorderen. Het managementteam van Adjust heeft er het volste vertrouwen in dat Bruinsma de juiste persoon is om deze doelen te bereiken.

“Eelco Bruinsma brengt een schat aan ervaring en kennis met zich mee die perfect aansluit bij de fase waarin Adjust zich nu bevindt,” aldus Guido Winnink, Algemeen Directeur. “Wij kennen Eelco uit het verleden. Zijn bewezen vermogen om bedrijfsgroei te stimuleren en financiële stabiliteit te waarborgen, zal ons in staat stellen om nog meer te focussen op innovatie en het uitblinken in onze dienstverlening aan onze klanten.”

Versterken van de financiële gezondheid

In zijn rol als CFO gaat Bruinsma zich richten op het versterken van de financiële gezondheid van Adjust, het optimaliseren van de bedrijfsstrategie en het helpen leiden van de onderneming naar haar volgende groeifase. Met de benoeming van Bruinsma als CFO van Adjust, is het bedrijf klaar om haar groei en professionalisering voort te zetten en te werken aan het uitbreiden van hun dienstverlening naar nieuwe markten en sectoren.“Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de toekomstige groei en professionalisering van Adjust,” zegt Bruinsma. “Het is een bedrijf dat zich in een mooie fase van ontwikkeling bevindt en ik ben vereerd om deel uit te maken van dit dynamische team.”

