Ook ondernemersorganisaties waarschuwen voor loon-prijsspiraal

Ook VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen voor de gevaren van een zogeheten loon-prijsspiraal als gevolg van de hoge looneisen van vakbonden bij cao-onderhandelingen. Daarbij leiden hogere lonen tot hogere prijzen, die vervolgens weer leiden tot hogere looneisen.

“Daar wordt niemand beter van, het is zorgwekkend”, aldus de ondernemersorganisaties. Onlangs waarschuwde Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), al voor een dreigende loon-prijsspiraal. Om de inflatie in zo’n situatie tegen te gaan, moet de rente volgens hem dusdanig verhoogd worden dat de economie in een recessie kan belanden.

Zorgvuldige balans

“Waar de lonen omhoog kúnnen, moet dat ook gebeuren. Het vraagt echter een zorgvuldige balans. Steeds hogere loonstijgingen komen immers ook weer terecht in hogere prijzen. Bedrijven moeten kostenstijgingen doorberekenen om te kunnen blijven investeren in de toekomst”, stelt VNO-NCW.

De ondernemers wijzen erop dat de cao-loonstijgingen nu al rond de 7,5 procent liggen. “En daarboven worden veel eenmalige/extra beloningen verstrekt.”

Graaiflatie

Uit een recent onderzoek van de Rabobank over ‘graaiflatie’ blijkt dat bedrijven hun verkoopprijzen meer hebben verhoogd dan minimaal noodzakelijk zou zijn om hun winstmarge op peil te houden. “In het publieke debat wordt de suggestie gewekt dat ondernemers misbruik zouden maken van de situatie door prijzen meer te verhogen dan nodig”, aldus de ondernemers. Dat klopt volgens hen echter niet.

Volgens VNO-NCW hebben werkgevers ook een rol om de inflatie te beteugelen, net als de vakbonden, door niet onnodig de prijzen te verhogen. De ondernemers wijzen er verder op dat hogere winsten niet per se het gevolg zijn van meer marge. “Zo zien we bij sommige grote bedrijven de winsten wel toenemen, maar de marges juist dalen. In diverse sectoren verwerken bedrijven ook nog de gevolgen van de coronaperiode en verder wordt soms extra winst gemaakt door de eenmalige verkoop van dochterbedrijven.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!