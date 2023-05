OpenAI-topman noemt regulering van AI door overheden noodzakelijk

De topman van OpenAI vindt het essentieel dat overheden regels stellen voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). “Het is noodzakelijk dat de krachtigste AI ontwikkeld wordt met democratische waarden”, zei Sam Altman. Daarom is “Amerikaans leiderschap” volgens hem broodnodig. OpenAI is het bedrijf achter ChatGPT, de software die op basis van taalmodellen zelf teksten kan schrijven over allerlei onderwerpen.

Altman deed zijn uitspraken tijdens een hoorzitting voor het Amerikaanse congres. Politici hadden Altman en enkele andere techbazen gevraagd te getuigen omdat zij zich zorgen maken over de ontwikkeling van AI, die de laatste maanden razendsnel gaat. Ze vrezen dat de zelflerende software de economie in de war kan sturen en het democratische bestel kan verstoren.

Voordelen en risico’s

Maar Altman ziet ook veel voordelen van de technologie die hij wat belang betreft vergeleek met de uitvinding van de boekdrukkunst. AI kan “de belangrijkste problemen van de mensheid oplossen”, aldus de topman van OpenAI. Maar dat brengt ook risico’s met zich mee. “Mijn grootste angst is dat de technologiesector de wereld aanzienlijke schade kan berokkenen.”

IBM-privacydirecteur Christina Montgomery riep ook op tot regels omtrent kunstmatige intelligentie, maar dan vooral voor de toepassing ervan. Zo zouden gebruikers het moeten weten als ze met een AI-systeem praten.

Primeur

Een van de politici, senator Richard Blumenthal, zorgde met zijn openingswoorden voor een primeur. Hij had de tekst door ChatGPT laten schrijven en die laten inlezen door een systeem dat zijn stem nadeed. Dat systeem was getraind op eerdere speeches die Blumenthal in de senaat had gegeven.

OpenAI bracht eind vorig jaar een nieuwe versie uit van ChatGPT en sloot daarbij een deal met Microsoft dat die software gaat samenvoegen met zijn zoekmachine Bing. Google kondigde kort daarop een eigen AI-systeem aan, net als Facebook-moeder Meta.

