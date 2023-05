Private equity in de accountancy: reden tot onrust?

Afgelopen maand ontstond discussie over de opmars van private-equityinvesteerders in de accountancy. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde een kritisch standpunt hierover en Het Financieele Dagblad wijdde er een voorpagina aan. Genoeg aanleiding om even te reflecteren of er werkelijk reden is tot onrust.

Het is onrustig in accountantsland. Big Four-kantoor EY – vroeger Ernst & Young geheten – wilde zich opsplitsen, maar besloot daar vorige maand toch (althans voorlopig) vanaf te zien, na hardnekkige oppositie vanuit het Amerikaanse deel van de organisatie. En bij wat kleinere kantoren zijn private-equityinvesteerders in toenemende mate actief. In ons land is vooral opvallend dat investeringsmaatschappij Waterland vorig jaar een belang verwierf in accountants- en advieskantoor De Jong & Laan. Kennelijk overwegen meerdere andere accountantskantoren ook om extern kapitaal van investeerders aan te trekken.

Hoge eisen

Naar mijn indruk doet dit verschijnsel zich vooral voor doordat er veel veranderings- en vernieuwingsuitdagingen op het bordje liggen van accountants. De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de ‘assurance’ die accountants bieden, en verschijnselen zoals de almaar toenemende complexiteit waarmee veel bedrijven te maken hebben, regeldruk, digitalisering en naderende rapportageverplichtingen over ESG brengen allemaal mee dat er de komende decennia voor accountants, en de met hen samenwerkende adviseurs, veel complex werk te doen is. Om dat hoogwaardig en met goede marges te kunnen doen, zullen accountantskantoren gedurende lange tijd meer moeten investeren, zowel in technologie als in mensen, dan zij al deden.

Dat kan ingewikkeld zijn binnen kantoren die volledig in handen zijn van de accountants zelf en gewend zijn om de winst jaarlijks geheel (of op zijn minst grotendeels) uit te keren aan de vennoten. Tegelijkertijd hebben de kantoren last van de gespannen arbeidsmarkt en wordt ook wel gewezen op het kennelijk matige imago van het werk en de lange weg die jonge accountants moeten bewandelen totdat zij in een positie van eindverantwoordelijkheid kunnen komen.

Nieuwe uitdagingen

Wie dit alles niet beschouwt als – in SWOT-termen – een ‘threat’ maar als een ‘opportunity’, ziet een sector waarin nieuwe uitdagingen en consolidatiepotentieel ruim voorhanden zijn. Dan is het niet zo gek dat investeerders kansen zien. Vormt dit inderdaad een bedreiging, zoals het FD kopte, voor de kwaliteit van de accountantscontrole? Ik betwijfel dat. Ja, private-equityinvesteerders zijn geen liefdadigheidsinstellingen; zij investeren immers alleen als zij verwachten binnen, doorgaans, een jaar of vier tot zeven een goed rendement op hun investering te kunnen behalen. Kennelijk verwachten zij dat dit kan, als zij de best gepositioneerde accountantskantoren weten te selecteren en overeenstemming weten te bereiken met de accountants die als vennoten die kantoren in handen hebben.

Als accountantskantoren hierdoor mede in handen komen van investeerders die niet zelf ook accountants zijn, blijft overeind staan dat de kantoren en de aldaar werkzame accountants onverminderd volledig moeten blijven voldoen aan alle wettelijke voorschriften en beroepsregels die voor hen gelden. En die gaan onder alle omstandigheden voor, ook als de naleving daarvan afbreuk zou doen aan het rendement van de eigenaren – of dat nu private-equityfondsen zijn of de accountants zelf.

In zoverre verschilt de komst van private equity in de accountancy niet zoveel van private equity dat actief is in andere sectoren die aan regelgeving zijn gebonden. Want of het nu de gezondheidszorg is, financiële instellingen, verzekeraars, kinderopvangbedrijven of de accountancy – de regels van het vak gaan altijd voor. De aandeelhouder is ‘residual claimant’ en komt dus op de laatste plaats.

Taboe

Een taboe op externe investeerders in accountantskantoren is dus nergens voor nodig – zolang iedereen maar voor ogen houdt dat al diegenen die belanghebbende zijn bij de accountantsverklaring altijd op de eerste plaats komen. Accountants die met investeringsmaatschappijen in zee willen gaan, kunnen dit parool – misschien ten overvloede – in hoofdletters in hun contracten opnemen, en moeten verder vooral steeds beseffen voor wie zij hun belangrijke werk doen: niet voor de portemonnee van aandeelhouders, maar voor de belanghebbenden in de samenleving. Ik wens hen toe dat zij een sterke ruggengraat hebben en houden.

Auteur: Mr. H.L. (Herman) Kaemingk

Dit artikel is verschenen in F&A actueel 2023, afl. 6

