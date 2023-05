RJ-Uiting 2023-6: Verwerking kosten van groot onderhoud door onderwijsinstellingen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft wijzigingen in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ doorgevoerd. In deze nieuwe uiting worden voorstellen voor wijzigingen voor onderwijsinstellingen als gevolg van deze verandering na feedback op 2023-2.

De nieuwe definitie van kosten in 212 heeft gevolgen voor onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs omdat zijn vaak juridisch eigenaar zijn van schoolgebouwen, maar kosten voor rekening komen van de gemeente. Wanneer het gebruik van het pand als schoolinstelling vervalt, heeft de gemeente claimrecht op het eigenaarschap.

In februari bracht de RJ Uiting 2023-2 uit met voorstellen voor enkele wijzigingen in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ naar aanleiding van de veranderingen in hoofdstuk 212. In reactie op deze RJ-Uiting zijn diverse commentaren ontvangen. Na analyse van deze commentaren heeft de RJ besloten enkele wijzigingen aan te brengen in de eerder voorgestelde alinea’s.

Middels deze nieuwe RJ-Uiting maakt de RJ de alinea’s 201, 202, 203, 602, 603 en 604 van hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ definitief. Tevens brengt de RJ middels deze RJ-Uiting wijzigingen aan in de alinea’s 101, 507, 518a, 518b en 601 van hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’. Deze wijzigingen vloeien rechtstreeks voort uit de op 19 april 2023 aangepaste Rjo en zijn daarom direct definitief.

De hele Uiting is hier te downloaden bij de RJ. De Raad nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

