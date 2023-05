Sicco Louw directeur Bedrijfsvoering/CFO bij het RIVM

Sicco Louw start 1 juni 2023 als directeur Bedrijfsvoering/CFO bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als waarnemend directeur geeft Louw al leiding en richting aan de bedrijfsvoering, organisatievraagstukken, staf en een aantal uitvoeringstaken. Ook blijft Sicco in de rol van plaatsvervangend directeur-generaal RIVM.

Van verschillende kanten kunnen bekijken

Hans Brug, directeur-generaal RIVM kijkt uit naar de verdere samenwerking: “Sicco is al ruim een jaar vliegende keep in de DR van het RIVM. Als adjunct-directeur van het centrum Infectieziekten Bestrijding, als waarnemend directeur Volksgezondheid en Zorg, en daarna als waarnemend directeur Bedrijfsvoering. Op al die plekken heeft hij het RIVM van veel verschillende kanten kunnen bekijken en goed werk gedaan en indruk gemaakt. Ik heb Sicco goed leren kennen als iemand die er vanaf dag één staat en als een fijne en betrouwbare collega. Het mag dus duidelijk zijn dat ik uitzie naar de verdere, structurele samenwerking.¨

Randvoorwaarde invullen

Louw: “Het RIVM is een belangrijk kennis- en uitvoeringsinstituut voor Nederland. Gekwalificeerde onderzoekers dragen bij aan onze gezondheid en aan een duurzame leefomgeving. Om hen in staat te stellen hun werk goed te doen, is een professionele staf en bedrijfsvoering noodzakelijk. Ik vind het een eer om samen met de professionals van Bedrijfsvoering en van de uitvoerende taken die randvoorwaarde voor het RIVM goed in te vullen. Ik heb het afgelopen jaar gezien met hoeveel passie er in deze hele organisatie wordt gewerkt en ben blij dat ik daar nu een vast onderdeel van mag zijn.”

Diverse opdrachten

Louw is sinds 2020 interim-manager via ABD Interim en heeft diverse opdrachten gedaan bij het RIVM, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van SZW. Daarvoor was hij interim-manager P&O en directeur BZK Flex bij het ministerie van BZK. Na zijn studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht heeft hij Bedrijfskunde aan de IBO Zeist behaald.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van VWS. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.

