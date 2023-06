Topbestuurders waarschuwen voor ‘risico’s op uitsterven’ door AI

Honderden topbestuurders van bedrijven in kunstmatige intelligentie hebben opgeroepen tot meer waakzaamheid over de mogelijke gevaren van de technologie. Een van hen is Sam Altman, topman van het bedrijf dat de AI-chatbot ChatGPT ontwikkelde. “Het verkleinen van de risico’s op uitsterven als gevolg van AI moet een wereldwijde prioriteit zijn, net zoals andere maatschappelijke risico’s zoals pandemieën en kernoorlogen”, luidt hun korte statement.

De non-profitorganisatie Center for AI Safety (CAIS) publiceerde de verklaring, die ruim 350 keer is ondertekend. Die verschijnt op hetzelfde moment dat in Zweden politici uit de Europese Unie en de Verenigde Staten samenkomen om te praten over de mogelijkheden om AI-bedrijven aan meer regels te onderwerpen.

Altman leidt het bedrijf OpenAI, dat veel opzien baart met het AI-platform GPT. Dat is bijvoorbeeld via ChatGPT in staat om met kunstmatige intelligentie logisch klinkende teksten te produceren aan de hand van enkele aanwijzingen van de gebruiker. Ook leidinggevenden van AI-bedrijven DeepMind en Anthropic en techconcerns Microsoft en Google ondertekenden de boodschap.

De onderzoekers Geoffrey Hinton en Yoshua Bengio staan eveneens tussen ondertekenaars. Zij worden gezien als twee van de drie “peetvaders van AI”, omdat zij baanbrekend onderzoek deden naar manieren om computers te laten leren. De derde “peetvader”, Yann LeCun, ondertekende de oproep niet wat zijn werkgever Meta op kritiek kwam te staan. Meta is het moederbedrijf van Facebook en Instagram.

Zorgen

De snelle ontwikkeling van AI-platforms leidt tot zorgen over onder andere de snelheid waarmee desinformatie kan worden verspreid. Ook zijn er zorgen over “intelligente machines” die voor zichzelf zouden kunnen gaan denken. Onder andere Hinton, die onlangs vertrok bij Google, waarschuwt voor de gevaren als machines slimmer worden dan mensen. Hij noemde de risico’s voor de mensheid “urgenter” dan klimaatverandering.

