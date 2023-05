Vertrouwen stabiel ondanks onrust op financiële markten

Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in financiële instellingen is het afgelopen jaar stabiel gebleven, ondanks de recente problemen bij banken in de Verenigde Staten en Zwitserland.

Huishoudens dachten het afgelopen jaar wel iets vaker aan de mogelijkheid dat banken in Nederland failliet zouden kunnen gaan. Dit blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) dat is uitgevoerd onder ruim 2.200 Nederlandse huishoudens.

Vertrouwen in politiek en bedrijven gedaald

DNB meet elk voorjaar het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in onder andere banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Dit jaar vond deze meting plaats in de tweede helft van maart, wat toevallig samenviel met het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en de overname van het in de problemen geraakte Credit Suisse door UBS in Zwitserland.

Figuur 1: Vertrouwen in financiële instellingen stabiel, aandeel respondenten met tamelijk veel of heel vertrouwen



Tamelijk veel of veel vertrouwen

Uit de meting blijkt dat het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in financiële instellingen het afgelopen jaar stabiel is gebleven. Figuur 1 laat zien dat 52% van de ondervraagden tamelijk veel of heel veel vertrouwen in financiële instellingen heeft. De rest heeft niet zoveel of helemaal geen vertrouwen. Het vertrouwen in bedrijven en de nationale politiek is daarentegen gedaald in het afgelopen jaar. In 2023 had 22% van de ondervraagden vertrouwen in de politiek. In het voorjaar van 2022 was dit 29%. Het vertrouwen in DNB ligt op hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2022 (73% heeft tamelijk veel of heel veel vertrouwen), nadat het in het najaar van 2022 juist op een lager niveau lag. Een verklaring hiervoor is de inflatie, die in het najaar van 2022 piekte.

Vertrouwen banken, verzekeraars en pensioenfondsen onveranderd

Uit het onderzoek blijkt verder dat huishoudens vertrouwen hebben in de financiële gezondheid van Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Figuur 2 toont dat in 2023 62% van de ondervraagden er volledig of overwegend vertrouwen in heeft dat pensioenfondsen in staat zijn om hun toezeggingen aan pensioengerechtigden te voldoen. Bij verzekeraars heeft 68% van de respondenten er vertrouwen in dat zij hun betalingsverplichtingen aan verzekerden na kunnen komen.

Figuur 2: Vertrouwen in financiële gezondheid banken, verzekeraars en pensioenfondsen, aandeel respondenten met overwegend of volledig vertrouwen.

Te allen tijde terugbetalen

Het vertrouwen dat Nederlandse banken in staat zijn om het aan hen toevertrouwde geld te allen tijde terug te betalen ligt op eenzelfde niveau. Het vertrouwen dat de eigen bank daartoe in staat is, ligt met 75% nog wat hoger. Onderliggend blijkt wel dat degenen die de vragenlijst invulden voordat de overname van Credit Suisse door UBS bekend werd, iets meer vertrouwen in de financiële gezondheid van hun bank hadden dan respondenten die de enquête na deze bekendmaking invulden (77% tegenover 73%). Ook hebben huishoudens het afgelopen jaar iets vaker gedacht aan de mogelijkheid dat er banken in Nederland failliet zouden kunnen gaan. In 2023 gaf 38% van de ondervraagden aan het afgelopen jaar hier wel eens of heel vaak aan te denken. In het voorjaar van 2022 was dit 34%.

Lees ook

Vastgoedleningen worden First Republic Bank fataal: waarschuwingen voor ‘perfecte storm’

Econoom Mathijs Bouman: “Als de rente stijgt, kun je zien wie er kan zwemmen”

Volg Executive Finance op LinkedIn!