Webinar met Akzo Nobel, Nyenrode en Stedin: Hoe blijf je als financial wendbaar?

Duurzaamheidsregelgeving, nieuwe digitale technologieën, een pandemie… Het landschap waarin jij en je organisatie bewegen, verandert continu. Hoe blijf je als financial wendbaar en hoe zorg je dat jouw organisatie mee kan en blijft bewegen met veranderingen?

Tijdens dit kosteloze webinar gaan we in gesprek over wendbaarheid. Samen met een expert van Nyenrode bespreken we over wat wendbaarheid is en waarom het belangrijk is om wendbaar te zijn. Vervolgens zoomen we in op de thema’s duurzaamheid en digitalisering. Is jouw organisatie wendbaar genoeg om deze thema’s op te pakken? Wat kun je als financial doen om die wendbaarheid te vergroten? De rol die je speelt en de impact die je maakt, bepaal je als financial zelf.

Door concrete voorbeelden uit de praktijk krijg je tijdens de webinar inzicht in jouw rol en de manieren waarop je het verschil kunt maken.

Welke nieuwe onderwerpen rollen het finance vak in?

Waarom is het belangrijk om wendbaar te zijn?

Hoe maak je op persoonlijk, organisatorisch en maatschappelijk vlak impact?

Hoe bepaal je welke informatie wel en niet relevant is voor jouw organisatie?

Wat vragen CFO’s in de praktijk van hun financials?

Hoe spreek je als financial de taal van je partners in de business?

Hoe pas je data en duurzaamheid in in je werkveld?

Sprekers zijn:

Danny Benima, CFO Stedin Groep

Wijnand Bruinsma, Director of Sustainability Akzo Nobel.

Drs. Erik Maier, docent, programmamanager en promovendus van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Strategy, Organization & Leadership.

Wanneer: dinsdag 23 mei

Tijd: 11.00 – 12.00 uur

Aan het einde van het webinar behandelen we vragen van deelnemers.

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door: Nyenrode Business Universiteit.

