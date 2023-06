abrdn: Azië domineert wereldwijde economische groei tot ver na 2050

Opkomend Azië zal tot 2050 en daarna de economische groei wereldwijd domineren, stelt vermogensbeheerder abrdn. Onderzoek van het abrdn Research Institute (aRI) identificeerde vijf factoren die de economische outperformance van Azië de komende decennia garanderen.

1. Grootste economieën

In 2050 zullen vier van de zeven grootste economieën ter wereld in Azië liggen. De verwachting is dat China in 2035 de VS inhaalt als ’s werelds grootste economie en dat India begin 2030 de vierde plaats inneemt. Uit onderzoek van het aRI blijkt ook dat Indonesië halverwege de jaren 2040 de zevende economie ter wereld zal zijn, met Japan op de vijfde plaats. Dit betekent dat Azië de wereldeconomie in de tweede helft van deze eeuw zal domineren. Uit een analyse blijkt ook dat de Filipijnen, Pakistan, Bangladesh en Vietnam dan allemaal in de top 25 van grootste economieën staan.

2. Demografische achtergrond

De wereldwijde economische groei zal vertragen van ongeveer 2,5% per jaar tot 1,5% per jaar tegen 2050 – deels omdat de bevolkingsgroei in de grote economieën achter blijft. Uit de analyse blijkt dat Azië beter kan presteren dankzij een gunstigere demografische ontwikkeling en de mogelijkheid om een inhaalslag te maken ten opzichte van de ontwikkelde landen.

Zo is het inkomensniveau in veel Aziatische landen nog relatief laag, is er een enorm potentieel aan landarbeiders die aan het werk kunnen in de industrie en in de dienstensector, en moeten veel Aziatische bedrijven nog profiteren van technologische efficiëntie om de productiviteit te verhogen.

3. Bevolkingsgroei

Opkomend Azië profiteert nog steeds van een demografisch dividend. In India en Indonesië neemt de bevolking tegen 2050 naar verwachting toe met respectievelijk 253 miljoen en 42 miljoen. Hoewel de bevolkingsgroei in andere Aziatische markten minder sterk is en de demografische profielen minder gunstig zijn, compenseren andere factoren deze relatieve zwakte. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een verbetering van de afhankelijkheidsratio’s – de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden (vooral het geval in India, Indonesië en Maleisië) – en de ruimte om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

4. Consumenten

Azië domineert weliswaar de mondiale verwerkende industrie, maar de groei verschuift naar de consument. Ondanks de druk in de ontwikkelde markten om banen te verplaatsen, zijn de toeleveringsketens te hecht om snel uit elkaar te vallen. Naarmate de verstedelijking toeneemt en de persoonlijke inkomens stijgen, zal Azië bovendien de wereldwijde consumptie van goederen en diensten aanjagen. De Chinese consumentenmarkt is nu al half zo groot als die in de VS. Het aRI voorspelt dat deze tegen 2050 bijna 10% groter zal zijn, namelijk 25.000 miljard dollar.

Ook de Indiase consumentenmarkt verviervoudigt de komende 30 jaar – verwacht wordt dat de totale consumptie in opkomend Azië meer dan verdubbelt. Ter vergelijking: de consumptie in de eurozone neemt in dezelfde periode naar verwachting slechts met 18% toe. Naarmate de consumptie in Azië toeneemt, zullen de uitgavenpatronen steeds meer gaan lijken op die in midden- en hoge-inkomenseconomieën, met meer discretionaire uitgaven. Een groeiende ‘zilveren economie’ van oudere consumenten versterkt deze trend en drijft de uitgaven voor gezondheidszorg en amusement verder op.

5. Verstedelijking

Urbanisatie stimuleert de vraag naar infrastructuur. Door de snelle economische ontwikkeling en de groeiende bevolking heeft Azië meer vervoer, woningen en infrastructuur voor openbare diensten nodig. Deze vraag stuwt de kapitaaluitgaven en de economische activiteit. Minder ontwikkelde landen, vooral in Azië, zijn slechts voor 40 tot 60% verstedelijkt. Naarmate de verstedelijking toeneemt, krijgen de bouw en andere economische activiteiten, en dus het bbp, een boost – zelfs in die Aziatische markten waar de demografische factoren niet zo gunstig zijn. Volgens berekeningen van het aRI zal Azië tot 2050 goed zijn voor de helft van alle wereldwijde investeringen – potentieel 390.000 miljard dollar.

Andere markten worden overtroffen

Volgens Robert Gilhooly, onderzoekseconoom opkomende markten bij abrdn, zijn in elk land of elke regio voor economische groei op lange termijn drie dingen nodig: “Steeds beter opgeleide arbeidskrachten, investeringen in infrastructuur, uitrusting en technologie en verbetering van de productiviteit. De opkomende markten in Azië – van China en India tot Indonesië en Vietnam – laten dit allemaal zien. In de hele regio zien wij de structurele drijfveren waardoor de economische groei de groei van zowel de ontwikkelde markten als die van andere opkomende markten kan overtreffen.”

Peter Branner, Chief Investment Officer bij abrdn, is positief: “Of de opkomende Aziatische economieën deze outperformance waarmaken, hangt natuurlijk nog steeds af van een groot aantal factoren, zoals de kracht van overheidsinstellingen en het vermogen om politieke druk, economische moeilijkheden en andere macrorisico’s het hoofd te bieden. Het goede nieuws is dat deze onzekerheden al zijn ingeprijsd, zoals blijkt uit de kortingen op beleggingen in opkomende markten ten opzichte van ontwikkelde markten. Gezien de krachtige en positieve drijfveren die ons onderzoek laten zien, is het potentieel duidelijk zichtbaar.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!