Afgezette Nissan-baas Ghosn eist 1 miljard schadevergoeding

Carlos Ghosn, voormalig topman en voorzitter van Nissan, klaagt de Japanse autofabrikant en aanverwante personen aan omdat ze hem in 2018 hebben afgezet en zijn arrestatie zouden hebben geregeld om vermeend financieel wangedrag. Ghosn eist meer dan één miljard dollar voor “diepe schade” aan zijn financiën en reputatie.

De oud-topman die de alliantie van Nissan met Renault en Mitsubishi Motors heeft opgezet, diende zijn claims in bij de openbare aanklager van het Hof van Cassatie in Libanon. Ghosn woont sinds zijn spectaculaire ontsnapping uit Japan eind 2019 in Libanon om zijn proces te ontvluchten.

Verdenking van fraude

Ghosn, die zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit heeft, werd in 2018 door Japan gearresteerd op verdenking van fraude bij Nissan. Zo zou hij bedrijfsgeld voor privédoeleinden hebben gebruikt, wat hij nog altijd ontkent. Omdat hij meende in Japan geen eerlijk proces te krijgen ontsnapte hij eind 2019 via Turkije naar Libanon. Daarbij zou hij zich hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur.

Ghosn claimt 588 miljoen dollar aan schadevergoeding en kosten. Daarnaast eist hij 500 miljoen dollar aan strafmaatregelen tegen Nissan en niet nader genoemde individuen die bij de zaak tegen hem betrokken zijn.

Ghosn werd in 1999 door Renault naar Japan gestuurd om het noodlijdende Nissan uit het slop te trekken. De Japanse autofabrikant kreeg daarbij een grote geldinjectie van zijn Franse partner. Later werd hij topman van zowel Renault als Nissan en voorzitter van de alliantie.

Hoorzitting in september

De openbare aanklager van Libanon heeft een hoorzitting gepland voor september. Autoriteiten in Libanon kunnen hun Japanse tegenhangers om medewerking vragen om de beweringen van Ghosn te onderzoeken. Het is echter onduidelijk of het Japanse rechtssysteem, dat volgens Ghosn “gemanipuleerd” is en “de meest fundamentele principes van de mensheid schendt”, bereid is om samen te werken met de autoriteiten in Libanon, dat zelf zijn burgers niet uitlevert.

Volg Executive Finance op LinkedIn!