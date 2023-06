Allego Chief Financial Officer Tom Louwers.

Allego is de grootste aanbieder van laadpunten voor elektrische voertuigen in Europa. Het bedrijf is beursgenoteerd en groeit snel. De rapportage-eisen stapelen zich dan ook in rap tempo op, niet in de laatste plaats op het terrein van duurzaamheid. Interim professionals van USG Finance – ‘geen traditionele boekhouders maar moderne controllers’ – helpen Allego daarbij.

“Het is één groot spanningsveld”, zo typeert Ton Louwers zijn werkomgeving. Hij is Chief Financial Officer bij Allego. “Enerzijds staan we voor enorme inspanningen. Daar hangen kosten mee samen en een enorme vraag naar schaars beschikbaar talent. Anderzijds hebben we als bedrijf gelukkig een geweldige aantrekkingskracht. Talenten komen graag ons team versterken.”

Purpose versuf profit

Eén van die talenten is Niek Bouwhuis. Hij is sinds een half jaar als financial controller door USG Finance gestationeerd bij Allego. “Van alle beschikbare opdrachten stond Allego bovenaan mijn lijstje”, erkent hij. “Het bedrijf groeit; daar kun je dus iets mee opbouwen. Bovendien hebben de diensten direct impact op een betere wereld. Ik heb het gevoel dat ik daar ook iets aan bijdraag.”

“Allego draagt sterk bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.”

Louwers herkent dat. “Toen ik hier vijf jaar geleden begon, was dit nog een start-up. Iedereen had de mond vol van purpose. Allego draagt sterk bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en dus deden – en doen – we met z’n allen betekenisvol werk. Begrijp me goed, de toekomst van onze mooie planeet gaat mij ook aan het hart en daar zet ik me graag voor in. Maar binnen Finance moeten we de economische basisregels niet vergeten. Als de winstgevendheid uit het oog wordt verloren, komt de continuïteit onder druk en blijft er geen purpose meer over. Dat mag geen enkele organisatie ooit uit het oog verliezen.”

Explosieve groei

Allego zag in 2013 het levenslicht, als onderdeel van netbeheerder Alliander. De onderneming is in Europa de grootste aanbieder van laadoplossingen voor auto’s en vrachtwagen. Allego beschikt over zo’n 35.000 laadpunten in vijftien verschillende Europese landen. De behoefte aan laadinfrastructuur zal de komende jaren explosief toenemen; de hoeveelheid elektrische auto’s groeit immers pijlsnel. De beursgang naar de New York Stock Exchange is bedoeld om die groei te kunnen bijbenen. “Omdat we hier zijn ontstaan, hebben we nu nog de meeste laadpunten in Nederland”, licht Louwers toe. “Dat zal niet lang meer duren. Duitsland groeit snel en ook Frankrijk is wakker geworden. De Nordics en de UK groeien eveneens hard.”

Allego leverde via haar laadpunten vorig jaar 150 gigawatt aan energie.

Hoge druk

Duurzaamheid (sustainability) is altijd een belangrijk onderwerp geweest binnen Allego en dus ook binnen de financiële afdeling, zegt Louwers. “Wij voorzien elke dag honderdduizenden rijders van groene elektriciteit. In de kern van ons bedrijf zijn we al dagelijks bezig met duurzaamheid.” Zowel de Amerikaanse beursnotering als de aankomende Europese rapportageregels op het gebied van ESG zetten het onderwerp nog veel prominenter op de agenda. “Die rapportage-eisen zijn niet mals”, zegt Louwers. “Ook al omdat ze aan de andere kant van de oceaan andere data verlangen dan in Europa. We moeten dus twee rapportagesets maken. Dat is lastig maar wel de realiteit. In combinatie met de groei van het bedrijf ligt er een enorme druk op de financiële afdeling.”

100% groene energie

Allego leverde via haar laadpunten vorig jaar 150 gigawatt aan energie; voor dit jaar is de prognose maar liefst 250 gigawatt. Daarbij laat het bedrijf zich voorstaan op het leveren van 100% groene energie, afkomstig uit wind- en zonneparken en hernieuwbare bronnen. Aan de afdeling finance om daar sluitend en betrouwbaar over te rapporteren. Louwers: “Wij noemen dat de energiebalans. Wat gaat erin en wat gaat eruit? Het beheersen van die energiestromen, de kosten en onze marge is superbelangrijk. Wij willen dat volledig inzichtelijk en onder controle hebben, zodat zowel ons interne management als investeerders, onze accountant en toezichthouders er volledig op kunnen vertrouwen.”

Moderne controllers

Om dat verder te verfijnen zoekt Louwers voor zijn team ‘geen traditionele boekhouders’ maar ‘moderne controllers’. Automatisering speelt daarin een steeds voornamere rol. Een financieel professional moet in zijn ogen niet alleen vaktechnisch onderlegd zijn, maar tegelijkertijd goed met tooling voor business intelligence kunnen omgaan. Binnen Allego geldt dat onder meer voor een aantal financiële professionals van USG Finance. “Daar zijn we super tevreden over”, stelt Louwers. “En zij andersom volgens mij ook, want we bieden een aantrekkelijke omgeving om het vak te leren.” Niek Bouwhuis beaamt dat. “Regelmatig zetten we vanaf scratch nieuwe rapportages op. We werken nauw samen in het team, maar ik krijg daarin veel verantwoordelijkheid. Dat is zeer leerzaam.”

Hij vindt dat Allego alles in zich heeft voor een prachtige leeromgeving. “Een internationaal bedrijf, beursgenoteerd, snelgroeiend en je zit in het hart van de verduurzaming van onze leefomgeving. Als ‘Finance Professionals’ spelen we daar een grote rol in. We hebben er inzicht in en invloed op. Het leukste aan dit werk is het delen onze inzichten en analyses met de business, zodat interne projecteigenaren betere beslissingen kunnen nemen.”

Nog uitdagender

Volgens CFO Louwers is het werk nu al zeer uitdagend en wordt het alleen maar uitdagender. “Onder meer door de ESG-rapportageregels die in Europa op ons afkomen. Los daarvan hebben we nog veel te leren. Ik spreek regelmatig Amerikaanse analisten en die vinden ons veel te bescheiden. In diverse opzichten zijn wij een stuk verder dan veel andere bedrijven, maar we vertellen dat te weinig. Daar willen we de komende jaren verandering in brengen.” Bouwhuis ziet niet op tegen die uitdagingen. “Ik heb geleerd niet bang te zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Dat wordt hier erg gewaardeerd en het versnelt natuurlijk je persoonlijke groei.”

