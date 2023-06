Beheersen supply chain prioriteit voor inkopers

Het beheersen van supply(chain) risico’s, kostenbeheersing en – reductie hebben de hoogste prioriteit. Op enige afstand gevolgd door innovatie realiseren met leveranciers en duurzaam inkopen (sustainabillity). Dat blijkt uit onderzoek van inkoopvereniging Nevi onder 232 inkoopprofessionals uit diverse sectoren.

Ondernemingen proberen aan deze onderdelen met de juiste inkoopstrategie en met het implementeren van deze strategie invulling aan te geven, stellen de onderzoekers. “Om deze implementatie succesvol te laten verlopen, is de afstemming en samenwerking met de hele organisatie nodig. Het vertalen van de inkoopstrategie naar de gehele organisatie is een sleutelfactor en wordt door de respondenten als dé belangrijkste uitdaging gezien.” Hoewel bijna alle respondenten aangeven al bezig te zijn met het digitaliseren van inkoop, geeft slechts een kwart van de respondenten aan dat hun onderneming hiervoor een uitgewerkte digitale inkoopstrategie heeft.

Voorkeur voor één inkoopsysteem

Ruim driekwart van de respondenten geeft de voorkeur aan één systeem om alle (kern)inkoopprocessen en ondersteunende infrastructuur te digitaliseren. Gezien de focus op het beheersen van supply(chain)risico’s en kostenbeheersing en-reductie is het niet verwonderlijk dat in de (kern) inkoopprocessen risicomanagement en marktanalyse als belangrijke verbeteractiviteiten worden genoemd. Risico- en marktanalyse kan ondernemingen helpen om beter te anticiperen op de huidige en toekomstige risico’s.

Professioneel contract- en leveranciersmanagement speelt een belangrijke rol bij het mitigeren van risico’s en het realiseren van de doelstellingen. Leveranciersprestatiemeting, leveranciersprestatieverbetering en het ontwikkelen en managen van strategische leveranciers zijn volgens de respondenten activiteiten die zij vooral willen verbeteren. Deze activiteiten dragen er namelijk toe bij dat de organisaties samen met leveranciers minder kwetsbaar worden in het hier en nu, én het zijn belangrijke activiteiten om de toekomstige concurrentiepositie te verstevigen. In lijn met de huidige inkoopprioriteiten ligt bij prestatiemanagement van leveranciers op dit moment duidelijk de focus op het beheersen van supply(chain)risico’s en kostenbeheersing en- reductie. Opvallend: cybersecurity en het realiseren van innovatie met leveranciers zijn prestatie-indicatoren waar de minste aandacht naar uitgaat.

De prioriteit ligt bij het verminderen van de risico’s in de supply chain.

Software ingezet om risico’s te mitigeren

De huidige focus vertaalt zich ook in de digitaliseringsprojecten binnen ondernemingen: software wordt ingezet om supply(chain)risico’s te mitigeren en kostenbeheersing en-reductie te realiseren. Respondenten geven aan software momenteel vooral te gebruiken om de operationele inkoopprocessen te automatiseren en zo kosten te besparen. Bij ruim 50 procent van de ondernemingen zijn de operationele inkoopprocessen geautomatiseerd.

Spend analytics digitaliseren

Hoewel spend analytics eigenlijk een van de basics is van inkoop, valt het op dat, in de meeste ondernemingen er binnen de ondersteunende processen nog een project loopt om spend analytics te digitaliseren. Volgens de respondenten ligt de grootste behoefte in het in de toekomst verder automatiseren van inkoop binnen de tactische inkoopprocessen. Hierbij gaan respondenten vooral aan de slag met sourcing, contractmanagement en leveranciersmanagement. De respondenten zijn matig tevreden over de kwaliteit van informatie- en kennismanagement. Afstemming op organisatieniveau vraagt volgens de respondenten om informatie- en kennismanagement dat gericht is op de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, gericht op benchmarking en het vastleggen van kennis en ervaringen. Dit is ook een indicatie van het belang van onderlinge afstemming en samenwerking binnen de organisatie om de inkoopstrategie te kunnen realiseren.

De verbetering ligt in het vertalen van de inkoopstrategie binnen de gehele organisatie.

Inkoopprofessionals zijn schaars

Goede inkoopprofessionals zijn schaars. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat, naast het aantrekken van talent, de focus vooral ligt op het ontwikkelen en behoud ervan. AI, leveranciersnetwerken en online kennisbanken zijn volgens de respondenten de belangrijkste digitale ontwikkelingen die het inkoopvak zullen beïnvloeden. Online kennisbanken wordt door 42,5 procent van de respondenten genoemd als belangrijkste digitale ontwikkeling. “Hoewel dit niet is onderzocht, houdt dit mogelijk verband met de schaarste van inkoopprofessionals en het waarborgen van continuïteit”, stellen de onderzoekers. Het representatieve onderzoek is uitgevoerd door Nevi, de Nederlandse Vereniging voor Inkoop- en Supplymanagement, in samenwerking met Onventis.

