‘Bitcoinbedrijven klagen DNB aan’

De Nederlandse cryptobedrijven zitten in zwaar weer door hoge kosten, dalende omzetten en felle buitenlandse concurrentie. Vooral over de kosten voor toezicht wordt geklaagd, schrijft het AD.

“Absurd hoog”, noemt Patrick van der Meijde de toezichtkosten die Nederlandse cryptobedrijven moeten betalen. Van der Meijde is voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL), de branchevereniging voor bedrijven die cryptodiensten aanbieden. Afgelopen jaar waren in Nederland geregistreerde bedrijven 3 miljoen euro kwijt aan toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB). In 2020 was dat 1,9 miljoen.

Rechtszaak aangespannen

Voor Litebit, een platform voor de handel in cryptomunten, zijn de hoge kosten aanleiding om te stoppen met het bedrijf. Ook andere bedrijven klagen en hebben inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen DNB.

De toezichthouder verwerpt de kritiek. “De cryptosector bestaat voor een groot deel uit kleine bedrijven, start-ups en scale-ups. Voor hen zijn de kosten hoog”, zegt Dennis Post, crypto-expert bij accountants- en advieskantoor EY.

