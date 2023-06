CBS: aantal faillissementen in Nederland onder EU-gemiddelde

In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal faillissementen in Nederland ruimschoots gehalveerd ten opzichte van 2015, terwijl het in de Europese Unie bijna op hetzelfde niveau lag. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek daalde het aantal bedrijven dat failliet ging tijdens de coronacrisis naar een historisch laag niveau. In de EU steeg dit aantal juist. Volgens het statistiekbureau komt dit waarschijnlijk door de verschillende steunmaatregelen van overheden tijdens de pandemie.

Vooral de ontwikkeling van het aantal faillissementen in de horeca week af van het Europese gemiddelde in de coronajaren. “Waar in Nederland het aantal faillissementen eerst toenam onder hotels, restaurants en cafés, tot ruim 156 procent van het niveau van 2015 in het tweede kwartaal van 2020, zette daarna een daling in. Voor de EU als geheel gold daarentegen dat het faillissementsniveau in de horeca eerst afnam, om daarna een aantal kwartalen toe te nemen”, aldus het CBS.

Snellere toename dan gemiddeld

Het bureau stelt ook vast dat het aantal faillissementen in Nederland sneller toenam dan gemiddeld in de EU in het eerste kwartaal van 2023. Er gingen 7 procent meer Nederlandse bedrijven failliet ten opzichte van het kwartaal ervoor. Voor de EU als geheel gingen in die periode 3 procent meer bedrijven failliet. Nederland kende eind vorig jaar ook al een snellere toename dan de buurlanden.

