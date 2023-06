Compliance duurzaamheidsregels: begin klein en bouw uit

Rapporteren op duurzaamheid begint een norm te worden, maar veel bedrijven zien beren op de weg en raken daardoor verlamd. “Begin klein en bouw het steeds verder uit”, zegt Terése Hammarsten van duurzaamheidsplatform Worldfavor.

Hammarsten heeft zelf zestien jaar lang in de financiële wereld gewerkt, met name bij een van de grootste banken in de Noordse regio. Nu adviseert ze CFO’s en andere financiële leiders bij kleinere organisaties – waar nieuwe regelgeving ook steeds meer impact heeft – over duurzame investeringen en ESG. Met de komst van Europese regelgeving als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) begint duurzame finance mainstream te worden.

“De SFRD komt eraan en je ziet dat bedrijven daar nu mee bezig zijn”, vertelt Hammersten. “Maar het ontbreekt vaak aan kennis en dat zie je op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld over hoe de wetgeving precies impact op ze heeft. Daarvoor worden vaak consultants ingeschakeld. Maar als je eenmaal weet wat er wordt vereist, is de vervolgvraag: maar hoe dan? Hoe vertalen we deze lijst van kpi’s naar begrijpelijke instructies voor degenen die erop rapporteren?’”

Standaarden duidelijker

De crux voor bedrijven zit hem in benchmarks: hoe relateer je niet-financiële informatie aan andere bedrijven, zoals we dat kennen in de financiële sector? “Je kunt altijd vergelijken met andere bedrijven aan de hand van de winst, omzet, EBITA, en meer, maar zulke benchmarks heb je ook nodig als het gaat om duurzaamheid in de private sector. Dat moet gestandaardiseerd worden.”

De standaarden en benchmarks zijn nu aardig op weg met de huidige wetgeving. Grote bedrijven moeten vanaf 1 januari 2024 rapporteren op onder meer duurzaamheid en sociaal beleid. Het is duidelijk dat het binnen vijf jaar volkomen logisch is dat je, ook als klein bedrijf, rapporteert op niet-financiële informatie zoals hoe er wordt omgegaan bij mensenrechten bij ketenpartners, de totale CO 2 -voetafdruk van producten en hoe diversiteit tot uiting komt in de organisatie. “Ook al heb je nog niet alle kennis in huis, je moet hier wel mee te starten. Begin klein en bouw het steeds verder uit.”

Scope 3-verplichtingen

Daarbij is het belangrijk de rapportage beheersbaar te houden. Van diverse cfo’s horen we dat vooral bij de scope 3-eis van de CSRD erg lastig is omdat daarover informatie ontbreekt. Scope 1 gaat over directe activiteiten van de organisatie zelf. Scope 2 over indirecte impact door bijvoorbeeld inkoop bij leveranciers. Scope 3 houdt zich bezig met ook de downstream activiteiten van de totale waardeketen. Daarvoor heb je dus ESG-informatie nodig van alles van bijvoorbeeld toeleveranciers tot retailpartners. “Scopes 1 en 2 zijn best rechttoe-rechtaan, maar bij de complexere dingen van scope 3 is het vooral een kwestie van beginnen. Pak hetgeen dat het belangrijkste is en je komt vanzelf de struikelblokken tegen.”

Scope 3 bevat bijvoorbeeld ook de milieubelasting van zakelijke vliegreizen en dat wordt eenvoudiger met het standaardiseren op rapportage-eisen. “De data hiervoor zie je bijvoorbeeld hier in Zweden terug op de factuur van de reisorganisatie. Het is relatief gemakkelijk om te achterhalen hoeveel kilometer je gereisd hebt en wat daar de impact van is. Maar voor goederen en diensten dieper in de keten is dat niet altijd op een fijnmazige manier inzichtelijk. Ik denk dat dit vooral een kwestie is van vragen stellen aan de leverancier: kunnen wij ESG-gegevens krijgen over deze goederen of diensten? Wat is hier de ecologische voetafdruk van?”

Hoe doen we het?

“Belangrijke fondsen beseffen dat we de druk qua rapportage moeten minimaliseren,’ zegt ze. ‘Daarnaast hebben we de kennis, maar staat nog niet alles op z’n plek. Dat moet je wel weten als je het hebt over risico’s en de keten van toelevering.” Bedrijven die diepere gesprekken voeren met klanten komen hier vanzelf achter. “Maar soms zie je dat bedrijven als het ware het deksel niet durven op te tillen omdat ze dan zien wat er nog moet gebeuren. Maar op een gegeven moment moet je wel.”

De aanpak van regelgeving als SFDR en CSRD, die zich vooral op (grote) beursgenoteerde ondernemingen richten, heeft een doorwerkeffect in het hele bedrijfsleven. Ook kleinere tussenpartijen moeten ESG-data generen om nog zaken te kunnen doen met beursgenoteerde klanten. “Ze moeten kunnen duiden hoeveel dit bijvoorbeeld is per werknemer. De rapportageplichtige bedrijven kunnen dan samenwerken met aanbieders om ze duurzamer te maken.” Zo zien de aandeelhouders concreet hoe duurzame acties worden ondernomen en hoe zich dat uit in de cijfers.

Worldfavor probeert bedrijven handvatten te geven voor deze discussie met tools die bijvoorbeeld de huidige CO 2 -uitstoot kunnen berekenen aan de hand van beschikbare gegevens. “Dat kan een nuttig leerproces zijn, waarbij investeringspartijen of toeleveranciers kunnen aantonen hoe bepaalde keuzes leiden tot een andere voetafdruk. Dus: ‘Vertel me hoe je te werk gaat en misschien kunnen we elkaar helpen om duurzamer te worden.'” Dat is volgens haar de juiste aanpak, omdat verandering van de grote bedrijven moet komen. “Als je een kleinere speler bent kun je schreeuwen tot je een ons weegt, maar je hebt weinig invloed.”

Gaten in gegevens

In onderzoek eerder dit jaar van het bedrijf naar SFDR-gereedheid van bedrijven kwam naar voren dat een of de vijf bedrijven die rapportageplichtig zijn nog niet zijn begonnen. Een kwart van de bedrijven loopt tegen uitdagingen aan met dataverzameling. Daarbij zijn de drie grootste uitdagingen wat betreft het verkrijgen van gegevens volgens respondenten een kennisgebrek (36 procent), gaten in de benodigde data (32 procent) en onzekerheid over welke gegevens vereist zijn (30 procent).

Het onderzoek laat verder zien dat 16 procent van de organisaties niet weet welke gegevens precies nodig zijn en 9 procent heeft geen toegang tot de data die nodig is. Dat gaat niet om toegang tot de interne datasilo’s, maar komt doordat er gegevens nodig zijn van een externe partij. “Intern is het ook werk om gegevens te verkrijgen, maar dat is niet het grootste pijnpunt. Bedrijven moeten kijken naar de hele keten.” Ook hier wreekt een gebrek aan internationale afspraken zich. “Een van de dingen die problemen opleveren is dat een ketenbedrijf waar informatie van gevraagd wordt in een regio actief is waar geen duurzaamheidsregels zijn. In sommige situaties hebben ze niet het mandaat om zulke gegevens op te vragen of ziet de partij de noodzaak van het verzoek niet in.’ “

