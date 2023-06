De veranderende rol van de CFO

AI is niet meer weg te denken uit ons leven. Regelmatig zijn nieuwe toepassingen van deze technologie in het nieuws: vooral ChatGPT en de mogelijke Europese wetgeving zijn vandaag de dag onderwerp van gesprek. Ook in de financiële sector wordt AI veel ingezet om de dienstverlening te verbeteren en processen te optimaliseren.

AI-technologie biedt organisaties immers slimmere, veiligere en gebruiksvriendelijkere manieren om het werk uit te voeren. Handmatige processen behoren dan ook tot de verleden tijd. Uit ons onderzoek blijkt dat 42 procent van de financeprofessionals gelooft dat AI van alle technologieën de grootste invloed op financiële processen heeft. En deze nieuwe technologie heeft ook gevolgen voor de rol van de CFO.

Historisch gezien richt de CFO zich op het toezicht houden op de financiële rapportage, financiële risico’s identificeren en strategieën uitdenken. Door de komst van AI en andere nieuwe technologieën komt er een nieuwe toevoeging aan deze functieomschrijving. De CFO heeft nu namelijk ook de rol van aanjager van nieuwe technologieën. Maar hoe ziet deze rol er eigenlijk uit? En waar moet je als CFO rekening mee houden?

Om als CFO de rol van aanjager adequaat te kunnen vervullen, moet je goed inzicht hebben in de nieuwste technologieën.

Kennis en kunde

Om als CFO de rol van aanjager adequaat te kunnen vervullen, moet je goed inzicht hebben in de nieuwste technologieën en kunnen inschatten welk potentieel deze technologie heeft voor jouw financiële afdeling. Kijken we naar AI dan zien we dat dit door het analyseren van data en patronen uit het verleden, kan helpen bij het identificeren van verdachte transacties en het herkennen van potentieel frauduleus gedrag. De ontwikkelingen rondom AI gaan razendsnel, dus als CFO moet je tijd investeren om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends.

Samenwerking

Daarnaast is het als CFO belangrijk om nog nauwer samen te werken met anderen in je organisatie. Een samenwerking met het IT-team is bijvoorbeeld essentieel om ervoor te zorgen dat de implementatie van AI in lijn is met de technologische mogelijkheden en infrastructuur van de organisatie. Bovendien draagt een nauwe samenwerking bij aan het opstellen van een weloverwogen strategie. Een strategie die gericht is op het ondersteunen van de financiële doelstellingen, en tegelijkertijd rekening houdt met de mogelijkheden en impact van AI op de organisatie. Bij het ontwikkelen van zo’n strategie moet je als CFO dan ook rekening houden met verschillende aspecten, zoals de bedrijfsdoelstellingen, de beschikbare middelen en de mogelijke impact op de organisatie.

Trainingen

Als aanjager van de nieuwste technologie is het ook belangrijk dat jij als CFO ervoor zorgt dat de financiële afdeling over de benodigde vaardigheden en kennis beschikt om effectief gebruik te maken van AI. Zo hebben de meeste medewerkers training nodig op het gebied van data-analyse, zodat ze goed gebruik kunnen maken van AI-tools en -technieken bij hun werkzaamheden. Denk hierbij aan gegevensverwerking, het maken van rapportages en het identificeren van trends en patronen in financiële gegevens. Maar mogelijk is training van bestaand personeel niet toereikend, en moet je nieuw talent aantrekken waar de hele organisatie weer van kan leren.

Naast training kan een culturele verandering nodig zijn.

Culturele verandering

Naast training kan een culturele verandering nodig zijn. Leidt deze als CFO, samen met andere leden van het managementteam, om medewerkers te laten zien op welke manier AI van waarde kan zijn voor de organisatie en voor hun werkzaamheden. Daarbij is het belangrijk dat je duidelijk de voordelen van AI communiceert aan de hand van concrete voorbeelden. Betrek daarnaast je medewerkers ook actief bij alle ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld door teams samen te stellen die samenwerken aan AI-projecten waarin zij feedback en ideeën van alle medewerkers meenemen.

Impact voor de toekomst

Het implementeren van AI binnen de organisatie geeft de rol van de CFO een nieuwe dimensie. De CFO evolueert daarmee van een traditionele financiële beheerder, naar een visionair die nieuwe technologieën benut om de organisatie vooruit te helpen. Om deze rol succesvol te vervullen, is het essentieel dat de CFO zich bewust is van de potentie van de AI-technologie. Bovendien kan de CFO met de juiste aanpak de voordelen van AI maximaliseren en een sleutelrol spelen bij het vormgeven van de toekomst van zijn organisatie.

Volg Executive Finance op LinkedIn!