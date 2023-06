Dwangvordering fiscale coronaschuld in augustus

Ondernemingen die niet hebben gereageerd op herhaaldelijke verzoeken van de Belastingdienst om te starten met het terugbetalen van hun coronaschuld, hebben tot 15 augustus de tijd om te reageren. In juli stuurt de fiscus opnieuw een brief.

Oorspronkelijk zou de Belastingdienst op 13 juni dwangvorderingen sturen naar ondernemingen die nog niet hebben voldaan aan de betaaltermijnen. De betalingsregeling zou dan worden ingetrokken, waardoor de volledige openstaande schuld van het bijzonder uitstel in verband met corona in één keer moet worden betaald. Dat gaat om zo’n 45.000 ondernemers.

Nieuwe brief in juli

In juli verstuurt de Belastingdienst opnieuw een brief, nu met een deadline van 15 augustus. Twee weken daarna begint de fiscus met dwanginvorderingen, hoewel in eerste instantie een incassobureau in gesprek gaat met een late betaler en niet meteen overgaat tot vorderen. Deze procedure zou eind juni worden gestart, maar vanwege de zomervakantie krijgen ondernemingen langer de tijd.

Niet-levensvatbaar

Qua dwangbevelen richten deurwaarders zich in eerste instantie op bedrijven die ook al een schuld hadden voordat corona losbarstte. Omdat deze ondernemingen al langer in betalingsproblemen verkeren, gaat het ministerie van Financiën ervan uit dat ze waarschijnlijk niet levensvatbaar zijn en niet in staat zijn gebleken het tij te keren de afgelopen jaren.

Campagne

‘We blijven benadrukken: meld je,’ zegt staatssecretaris Van Rij. ‘Maar als je je niet meldt, dan is 15 augustus wel straks de datum waarop die termijn gaat lopen.’ Samen met UWV en de KVK is de Belastingdienst een campagne gestart om ondernemingen erop te wijzen dat ze iets van zich moeten laten horen en dat er opties zijn om hulp te vragen, bijvoorbeeld bij de schuldendienst van de gemeente.

