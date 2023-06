DWS: ECB gaat rente met 25 basispunten verhogen

De Europese Centrale Bank gaat de rente deze week met 25 basispunten verhogen naar 3,5 procent, stelt Ulrike Kastens, econoom Europa bij vermogensbeheerder DWS. Dat is precies wat de markten verwachten. De grote vraag is of de ECB nog verdere renteverhogingen gaat aankondigen. DWS denkt van wel. Volgens Kastens zal de rente in de eurozone dit najaar op 4 procent staan.

“De afname van de inflatie in mei was groter dat verwacht, maar het is nog veel te vroeg om een overwinning op de inflatie uit te roepen”, stelt Kastens. Vooral de onderliggende-inflatiedruk baart haar zorgen. De kerninflatie steeg weliswaar in april met 5,6% en in mei met slechts 5,3%, maar Kastens is sceptisch of deze trend in dit tempo kan doorgaan, met name omdat de lonen blijven stijgen. In het eerste kwartaal stegen de cao-lonen met 4,3% op jaarbasis. Bedrijven in bijvoorbeeld de dienstensector hebben bovendien een aanzienlijk prijszettingsvermogen.

Onzekerheid

“De ECB houdt hier rekening mee, waardoor de prognoses voor de kerninflatie mogelijk stijgen”, zegt Kastens. Er is bovendien nog onzekerheid over hoe snel het krappere monetaire beleid zal zorgen voor een lagere groei en een lagere inflatie. “Ik verwacht dan ook dat de ECB zich zal houden aan haar boodschap: ze zal de beschikbare economische data nauwgezet volgen en laten doorschemeren dat er verdere rentestappen kunnen volgen.”

