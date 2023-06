EC wil snelle terugvordering bronbelasting mogelijk maken

De Europese Commissie stelt nieuwe procedures voor om de terugbetaling of vrijstelling van bronbelasting voor investeerders, banken en de belastingdiensten in de EU te versnellen en vereenvoudigen. Zo wil de commissie een gemeenschappelijke digitale woonplaatsverklaring invoeren waarmee beleggers die in verschillende EU-landen actief zijn meerdere teruggaven kunnen terugvorderen.

Bronbelasting wordt in de meeste lidstaten ingehouden over bepaalde rente-, royalty- of dividendbetalingen. Sinds 1 januari 2021 kent ook Nederland een wet bronbelasting, een belangrijke maatregel tegen belastingontwijking. Om dubbele taxatie te voorkomen hebben veel EU-lidstaten verdragen met andere landen.

Woonplaatsverklaring

Voor een aanvraag tot vrijstelling of terugbetaling is steeds weer een woonplaatsverklaring van de belastingdienst nodig, die moet worden toegevoegd aan het aanvraagformulier van het desbetreffende land. Beleggers hebben volgens de commissie nu te maken met honderden verschillende procedures en formulieren om hun te veel betaalde belasting terug te krijgen. Daardoor worden investeerders ontmoedigd om de grens over te gaan.

Forse besparing

“Gestandaardiseerde procedures zullen beleggers naar schatting zo’n 5,17 miljard euro per jaar besparen”, stelt Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie). “Dat is nogal wat.” Ook is de verscheidenheid aan verschillende regels fraudegevoelig, stelt de Italiaanse oud-premier. Als de lidstaten het voorstel goedkeuren kan de richtlijn op 1 januari 2027 van kracht worden.

