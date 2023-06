ECB verhoogt rente, centrale bank verwacht meer stappen

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de rente verder verhogen om zo de hoge inflatie in de eurozone onder controle te krijgen. Het belangrijkste rentetarief gaat opnieuw met een kwart procentpunt omhoog.

De inflatie in de eurozone blijft langer hoog.

Alom verwacht

De renteverhoging was alom verwacht door economen. De centrale bank probeert al sinds vorig jaar de inflatie omlaag te krijgen door de rentes te verhogen, wat geld lenen duurder maakt en de economie afremt. De depositorente, de rente die banken krijgen als ze hun geld bij de ECB stallen, gaat nu naar 3,5 procent, het hoogste niveau sinds 2001.

Terug op 2 procent

De ECB streeft er met zijn rentebeleid naar om de inflatie in de eurozone in de eerste helft van 2025 weer terug te hebben op het tot doel gestelde niveau van 2 procent. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zei onlangs dat er ook in juli en mogelijk daarna verdere verhogingen nodig zullen zijn. Knot, die ook bestuurder is bij de ECB, stelt dat de onderliggende inflatie hardnekkiger is dan gedacht. De DNB-president staat binnen de ECB bekend als een voorstander van agressieve renteverhogingen om de inflatie aan te pakken.

Nog altijd druk op de prijzen

De inflatie in de eurozone blijft langer hoog. Dat denken economen van de ECB die ervan uitgaan dat het levensonderhoud in de eurozone dit jaar 5,4 procent duurder wordt. Er blijft nog altijd druk op de prijzen, al denkt de centrale bank wel dat die druk afneemt. Eerder ging de ECB uit van een inflatie van 5,3 procent dit jaar. Maar omdat de inflatiecijfers de afgelopen tijd koppig hoog bleven, zien ze dat niet meer als haalbaar. Pas in 2025 komt de inflatie in de buurt van de 2 procent, wat het doel van de ECB is. De bankeconomen voorzien dat de prijzen in dat jaar met 2,2 procent toenemen.

Groeicijfers afgezwakt

Tegelijkertijd zwakten ze de groeicijfers voor de economie van de eurozone af. Die zou er dit jaar met 0,9 procent op vooruit gaan, waar de ECB eerder op 1 procent rekende. In de eerste maanden van dit jaar kromp de economie van de eurozone nog waardoor die in een recessie terechtkwam, maar voor de rest van het jaar voorzien de economen herstel. Ook over volgend jaar werden de ECB-economen iets minder positief. Dan groeit de economie in de eurozone niet met 1,6 procent, maar met 1,5 procent, denken ze nu. De ECB is niet de eerste die zijn groeiverwachtingen naar beneden bijstelt. Onder meer de Wereldbank en de OESO deden dat de afgelopen tijd al.

Rente wordt opnieuw verhoogd

De ECB gaat in juli naar alle waarschijnlijkheid de rente opnieuw verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een toelichting op de renteverhoging door de centrale bank. Volgens Lagarde is de ECB nog niet op de gewenste “bestemming” en is er nog een weg te gaan bij het terugdringen van de inflatie naar de doelstelling van 2 procent op de middellange termijn. Van een pauze bij het verhogen van de rente zoals de Amerikaanse Federal Reserve nu doet is volgens Lagarde dan ook geen sprake. “De centrale bank is vastbesloten om de inflatie op een tijdige manier naar het gewenste niveau te krijgen en de ECB staat klaar om alle beschikbare instrumenten in te zetten”, aldus Lagarde.

