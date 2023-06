EU-parlement stemt in met wetgeving ChatGPT en andere AI

Het Europees Parlement heeft wetgeving over kunstmatige intelligentie (AI) goedgekeurd. De beoogde Europese verordening reguleert het ontwerpen van AI, het gebruik ervan en de verkoop van AI-systemen. Gezichtsherkenning met slimme camera’s in de publieke ruimte wordt verboden en er komen bindende regels voor grote chatbotmodellen als ChatGPT.

Het parlement stemde met overgrote meerderheid (499 stemmen voor, 28 tegen en 93 onthoudingen) in met het AI-wetsvoorstel dat de Europese Commissie in 2021 presenteerde, maar diende wel veel amendementen in voor de eerste AI-wet ter wereld.

Lees ook: Bloomberg: omzet en investeringen AI exploderen komende tien jaar

Meer regels en standaarden

Zo wil het parlement onder meer regels en standaarden met ontwerp-, data-, veiligheids-, transparantie- en milieuverplichtingen. In het commissievoorstel zaten geen specifieke regels voor grote AI-modellen zoals die achter ChatGPT, Lensa of Dall-E. Ook komt er een verplichte mensenrechtentoets voorafgaand aan de inzet van AI en een sterk recht op uitleg voor mensen die benadeeld zijn door AI, als het aan het parlement ligt.

Volgens Europarlementariër Paul Tang (PvdA) betekent de AI-wet “een kentering in de ethische benadering van technologie”. “Gevaarlijke AI-toepassingen, zoals emotionele herkenning en voorspellend politiewerk op basis van AI zijn uit den boze. Deze wet is als een betrouwbare verkeersagent die ervoor zorgt dat AI niet als een ongeleid projectiel door onze samenleving raast”, zegt Tang.

Lees ook: Hoe u wel met AI een productiviteitssprong maakt

De regie gepakt

GroenLinks-collega Kim van Sparrentak vindt dat Europa wereldwijd voorop loopt. “We zien wat er gebeurt als we het aan bedrijven overlaten: een ChatGPT dat complottheorieën uitspuwt, onze privacy schendt, lak heeft aan intellectuele eigendomsrechten en ontzettend veel energie slurpt. Europa pakt de regie over AI terug met sterke regels die mensen, maatschappij en milieu centraal zetten.”

Jeroen Lenaers (CDA) spreekt van een goed en gebalanceerd kader om AI te reguleren. “We moeten de potentie van AI volop benutten, waar dat op een veilige en betrouwbare manier kan.” Hij is voorstander om bij uitzondering AI in te kunnen zetten om vermiste kinderen in levensgevaar sneller op te sporen en bij terreurdreiging, maar het parlement verwierp zijn amendement hierover.

Zo snel mogelijk beginnen

Eurocommissaris Thierry Breton liet eerder weten zo snel mogelijk te willen beginnen met de zogeheten triloog, de onderhandelingen met de lidstaten en het parlement over de definitieve AI-wet. Naar verwachting kunnen de regels voor hoge-risico AI-toepassingen begin 2024 al in werking treden en overige bepalingen in 2026.

Lees ook

Topbestuurders waarschuwen voor ‘risico’s op uitsterven’ door AI

AI voedt optimisme over verbetering productiviteit van bedrijven

Volg Executive Finance op LinkedIn!