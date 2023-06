Financieel directeur Frank Klören vertrokken bij Boni

Financieel directeur Frank Klören is weg bij Boni Supermarkten. Dat meldt Distrifood, evenals Executive Finance een uitgave van VMN Media.

In zijn afwezigheidsassistent laat Klören weten dat hij niet meer werkzaam is bij Boni. De supermarktketen bevestigt dat cfo per 1 juni is vertrokken. Klören heeft de ambitie uitgesproken om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging elders, reageert Boni op het vertrek van zijn cfo. “Frank is de afgelopen 8,5 jaar financieel directeur bij Boni geweest. In die jaren heeft hij bijgedragen aan de goede ontwikkeling van Boni en daar zijn we hem dankbaar voor. We vinden het uiteraard jammer dat hij vertrekt, maar respecteren zijn keuze”, aldus het bedrijf. Het is nog niet bekend wie Frank Klören opvolgt als financieel directeur. Naast financieel directeur was Klören ook woordvoerder van Boni en verantwoordelijk voor het beleid richting pers. Distrifood trachtte hem tevergeefs te bereiken voor een reactie op zijn vertrek.

Klören lang werkzaam bij Rabobank

Voordat Klören in 2014 in dienst trad bij familiebedrijf Boni was hij praktisch zijn hele werkzame leven in verschillende functies actief bij Rabobank. Hij begon als teamleider zakelijk in Ablasserwaard om daarna door te groeien tot manager grootzakelijk in dezelfde regio. In 2008 trad Klören aan als senior relatiemanager food & agri grootbedrijf bij Rabobank internationaal. Hij had in deze functie onder andere te maken met foodretail en een deel van de levensmiddelenindustrie. Vanuit deze functie vertrok hij naar Boni om te beginnen als cfo. In zijn vrije tijd besteedt hij veel aandacht aan zijn passie: molens. Zo is hij voorzitter van de Stichting Molen De Vriendschap in Bleskensgraaf. Samen met echtgenote Helga bezit hij korenmolen De Vriendschap ook. Sinds 2022 is Klören tevens Lid van de Raad van Toezicht Stichting Instandhouding Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Lees ook

De veranderende rol van de CFO

CFO Bien (Alliander): “Van duurzaamheidsrapportages alleen verandert de wereld niet”

Volg Executive Finance op LinkedIn!