Financieel directeur Lenaers (Wecoat): “We denken in generaties in plaats van in kwartalen”

Het familiebedrijf Wecoat is specialist in thermisch verzinken en poedercoaten. In de vijfenzeventig jaar na oprichting door Jo Beljaars zijn vijf generaties voorbijgekomen. RC’er en financieel directeur Hans Lenaers legt uit wat typisch is voor familiebedrijven. “We zijn niet bezig met dividend uitkeren of dat soort zaken, maar met het bedrijf klaarmaken voor de toekomst. Wij denken in generaties in plaats van in kwartalen.”

Lenaers is, samen met commercieel directeur Frank Meyers, de rechterhand van directeur-grootaandeelhouder Norbert Beljaars. En inmiddels dient de volgende generatie zich ook al aan. Jeroen Beljaars is bedrijfsleider verzinken, Kelly Beljaars is bedrijfsleider poedercoaten en Maaike Beljaars is bezig met haar afrondende stage. Ze gaat daarna aan de slag bij het onderhouds- en constructiebedrijf binnen de groep. Lenaers: “Het is mooi om te zien dat de kinderen ook hebben aangegeven in het bedrijf verder te willen. Ze zijn alle drie technisch onderlegd en hebben hun eigen specialisme. Ik had het ze ook gegund om een paar jaartjes bij een andere onderneming in de keuken te kijken, maar voor de opvolging kwam dit beter uit. Het is mooi dat de betrokkenheid er is. Lang niet bij alle familiebedrijven is er namelijk opvolging.” Omdat de Rijksoverheid aan de Bedrijfsopvolgingsregeling wilde sleutelen, keek Lenaers samen met Norbert en de kinderen naar het overnemen van de aandelen van het bedrijf. “Norbert is 57, dus het hoeft nog niet, maar we hebben dit al wel in gang gezet. Het kan maar goed geregeld zijn. Om de aandelen gunstig en verstandig over te dragen, gaat het in twee delen.”

Voor de lange termijn

Nadenken over zo’n overdracht is typisch voor familiebedrijven. Lenaers: “We denken niet in kwartalen of in termen van dividend uitkeren aan aandeelhouders. We kijken naar de lange termijn en wat er moet gebeuren om het bedrijf toekomstbestendig te houden. Als er knelpunten zijn in de productie – Norbert is een echte productieman – dan investeren we daar in. Zo hebben we onlangs flinke investeringen gedaan in de besturing van het machinepark. In zogeheten PLC-systemen.” In de industrie worden machines vaak aangestuurd met PLC’s en die zijn daarmee een belangrijk onderdeel in de automatisering. Lenaers: “Eind 2022 vervingen we een oude, weliswaar nog werkende verwarmingsketel voor kleinere ketels om daar energiewinst mee te behalen. Denk ook aan het plaatsen van een windmolen samen met een energiebedrijf waar we bij onze Belgische dochter mee bezig zijn. Ook hebben we afgelopen jaar een complete nabewerkingshal gebouwd. Nu kun je zeggen: was zo’n miljoeneninvestering nu strikt noodzakelijk? Nee, dat is het op korte termijn niet, maar op de lange termijn willen we onze bedrijfsvoering beter maken. Met de blik op de lange termijn zijn we op die manier continu bezig.”

Lees ook: Met eigen dashboard herkent CFO trends in uitgaven

Nieuwe naam

Wecoat heeft tweehonderd werknemers en kent twee vestigingen in België en drie in Nederland. De omzet zit rond de dertig miljoen euro per jaar. Het bedrijf vernieuwde onlangs haar naam naar Wecoat. Lenaers: “Daar hebben we met een Belgisch reclamebureau over nagedacht. Onze oude naam is Weert Groep. Dat zei weinig over wat we doen. We hadden bij wijze van spreken een verzekeringsmaatschappij kunnen zijn. In de nieuwe naam zit nog steeds Weert vervat, maar dan ook met het woord coating. Daarnaast is het een lekker actieve naam.” In essentie is Wecoat een dienstverlener, legt de financieel directeur uit. “We maken bijna niets zelf, maar verzinken en poedercoaten materialen van klanten. Daarnaast maken en onderhouden we machines en bouwen we wel kraantoepassingen voor transport in productieprocessen van andere industriële bedrijven. Daaronder DAF en Caterpillar. Dat is gegroeid vanuit ons eigen technische bedrijf. Ze verzorgen dus ook het onderhoud en de ontwikkeling voor ons eigen machinepark.”

Lenaers: “We budgetteren niet om het budgetteren.”

Raakvlakken

Lenaers deed de RC-opleiding toen hij bij energiebedrijf Essent in dienst was. “Ik was toen een verlengstuk van de directie van Essentie Energie, het kroonjuweel in Den Bosch. Dat in een tijd dat ze van een divisiestructuur overgingen naar een business unit-structuur. De RC-opleiding had allerlei raakvlakken met mijn werk. Bijvoorbeeld het maken van een businesscase en daarbij financiering zoeken. Denk ook aan onderdelen zoals logistiek en recht. De kennis was meteen toepasbaar. Ook was het leuk dat je het gevoel had dat je donderdagvond al vrij had. Vrijdag was de RC-opleiding die ik enorm interessant vond, waarbij we ook met de medestudenten samen lunchten.” Na Essent en het bedrijf NedZink, kwam Lenaers bij Wecoat terecht. “Norbert en ik wonen in hetzelfde dorp en deden mee aan het fietsevenement Tour for Life. Hij vertelde me dat hij op zoek was naar een financiële man. Ik wist dat het een risico kon zijn dat we elkaar privé ook al kenden, maar we besloten van het positieve uit te gaan. Het blijkt ook in de praktijk dat we, Frank en ik, alles kunnen zeggen tegen Norbert. Als dat niet zo zou zijn, zouden we ook niet zo lang aan boord zijn.”

Lees ook: Waarom CFO’s zich zorgen moeten maken over cybersecurity

Hart voor de techniek

“Financiën heeft niet de interesse van Norbert”, stelt Lenaers. “Dat is logisch, want hij is een ondernemer, met hart voor de techniek. Daarom ook vullen we elkaar aan. Daarbij weet ik dat ik niet met kpi’s, budgetten en rapportages moeten komen die geen meerwaarde hebben. We budgetteren niet om het budgetteren, om het zo te zeggen. Daarom maak ik het vaak praktisch. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is om antwoorden te hebben op vragen zoals: Aan welke klanten verdienen we te weinig in vergelijking met de werkzaamheden die we doen? Of: Welke kosten die we wel maken voor de klant hebben we niet doorberekend? Een winst- en verliesrekening hebben we nodig voor de accountant, maar willen we op die manier ook intern zo nuttig mogelijk maken. Daarnaast was er, toen ik aantrad, heel weinig overleg. Nu hoef ik ook niet te overleggen om het overleggen, maar moet er wel worden vergaderd om afspraken te maken of ergens nieuw leven in te blazen. Dus hebben we staande vergaderingen van een half uur. Daarbij komt: afspraak is in dit bedrijf afspraak. Als je iets aanpakt, dan ga je er ook voor. Zo hielp het kantoorpersoneel ook mee in de fabrieken tijdens de coronacrisis. Handen uit de mouwen, is het devies.”

Vertrouwensband

“Let wel”, zegt Lenaers. “Norbert is eindverantwoordelijk. Hij beslist. Maar als Frank en ik in het hypothetische geval zouden merken dat we een grens overgaan, dan kunnen we er ook voor gaan liggen. We hebben een vertrouwensband, maar zijn ook kritische broers als dat nodig is. Dat is niet vaak nodig hoor. We kennen namelijk ieder onze verantwoordelijkheid, ook voor onze medewerkers. Maar soms komt er wel eens wat op ons pad wat in een familieberaad tijdens de barbecue is besproken. Iets dat Norbert al helemaal ziet zitten. Aan ons dan de taak om een stap terug te doen of om de haken en ogen te presenteren. Hoe is dit ontstaan en hoe kijken wij er tegenaan? Die professionele blik is goed om te hebben. Daarnaast hebben we ook de raad van commissarissen met leden van buiten het bedrijf. Ook dat houdt ons als managementteam scherp.”

Lees ook: CFO Hans Janssen: “We blijven kritisch op onze kosten”

Blik op de lange termijn

Blik op de lange termijn, niet schromen om investeringen te doen en aanpakken. “Dat hoort bij een familiebedrijf”, zegt Lenaers. “Vaak is een familiebedrijf verankerd in de omgeving, dorp en stad waar het bedrijf is gevestigd. Dat is bij Wecoat zeker ook het geval. Dat betekent ook dat de ondernemer zich verantwoordelijk voelt voor de omgeving en een goede relatie en binding met het dorp belangrijk vindt. Hij draagt dit uit door een grote rol te spelen bij sponsoring of ondersteuning van lokale initiatieven. Kortom, als familiebedrijf combineren we de informele sfeer met een professionele aanpak. Daarbij ik let op de centen, want je kunt je geld maar een keer uitgeven. Dus willen we die ene keer zo efficiënt mogelijk maken.”

Lees ook

Nederlandse CFO’s waakzaam, maar optimistisch over toekomst

Nieke Martens nieuwe CFO van Vitens

Volg Executive Finance op LinkedIn!