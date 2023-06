Hoe u wel met AI een productiviteitssprong maakt

“Ik zie overal computers, behalve in de statistieken over productiviteit.” Nobelprijswinnaar Robert Solow maakte deze observatie al in 1987. Nu uw tijdlijn vol staat met posts over ChatGPT en andere AI-tools lijkt deze observatie weer relevant. We zien AI overal, maar om de impact ervan in onze eigen spreadsheets te zien moeten we verder kijken dan technologie. We moeten onze eigen manier van werken doorbreken.

Het is grappig hoezeer oude patronen onze huidige manier van werken bepalen. Zo was het ‘vroeger’ heel logisch dat iedereen van een afdeling bij elkaar zat. Finance, sales, service. Voor elke afdeling was een eigen ‘vloer’. Dat had alles te maken met archiefkasten.

Met elkaar verbonden

In deze archiefkast vond men alle informatie die nodig was voor de dagelijkse werkzaamheden. Wie er eerst was – de afdeling of de archiefkast – doet er niet toe. Waar het om gaat is dat de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.

U kon wel als controller bij een productteam gaan zitten om zo beter mee te denken over de financiële impact van de keuzes in productontwikkeling, maar het gesleep met grote mappen over allerlei verdiepingen werd al snel vervelend. Niet praktisch, dus bleef iedereen vaak in de eigen silo.

Hardnekkige oude conventies

Sinds de opkomst van ict is die archiefkast niet meer nodig. Niets zou ons tegen moeten houden om echt multidisciplinaire teams te vormen en enorme sprongen te maken in de productiviteit van onze organisaties. Maar oude conventies bleken hardnekkig. Zo zien we nog steeds de oude archiefkast vaak digitaal terug in de vorm van sharepoint-silo’s. De opzet van MS Teams is vaak simpelweg de indeling van de oude fysieke wereld, maar dan digitaal.

Willen we echt de grootschalige voordelen van digitalisering oogsten, dan moeten we ons niet blindstaren op de technologische innovaties, maar vooral aan de slag met de sociale innovaties. Onze oude gewoonten en denkwijzen doorbreken om nieuwe manieren van werken te ontwikkelen.

Neem nu bijvoorbeeld de volgende dagelijkse werksituaties:

Online of hybride vergaderingen zijn vaak even slecht (of slechter) dan de oude live variant. Ze hebben dezelfde opzet, met dezelfde deelnemers en dezelfde discussievorm (if any), maar dan online. Dat is zonde.

Met digitale tools kan een ‘praat’-sessie opeens een gezamenlijke ‘bouw’-sessie worden. Specialisten van andere afdelingen worden voor specifieke agendapunten ingebeld en hoeven niet bij de hele meeting aanwezig te zijn.

Ook webinars zijn even afgrijselijk (of erger) dan live presentaties. Dezelfde saaie verhalen met dodelijke bulletpoints, maar dan via een matige verbinding met slecht geluid. Daarentegen had u ook een interactieve quiz kunnen doen, groepjes in digitale breakout-rooms had kunnen plaatsen met elk een eigen opdracht en u had de uitkomsten in een oneindig digitaal bord kunnen laten presenteren en meegeven.

Experimenteren

Ook met AI zullen we eerst naar de tool kijken en pas later ontdekken dat we op een andere manier ons werk kunnen inrichten. Hoe dat te doen is een kwestie van experimenteren. Staar u niet blind op de technologie, maar kijk vooral naar de menselijke kant.

Auteur: Job ten Bosch, managing director van Debatrix

Dit artikel is verschenen in cm: 2023, afl. 5

Volg Executive Finance op LinkedIn!