Is er sprake van graaiflatie?

De prijzen blijven hardnekkig hoog in veel economieën, maar zijn opgeblazen winstmarges hier de schuld van?

Hoewel de inflatie daalt, blijft deze ver boven de streefniveaus. De lonen stijgen ook omdat consumenten moeite hebben om hun dagelijkse uitgaven te betalen.

Boven streefcijfer

“Op de korte termijn verwachten we dat de inflatie hoog blijft,” zegt Theo Smid, econoom bij Atradius. “De inflatie zal de komende twee tot drie jaar waarschijnlijk boven het streefcijfer van 2% blijven, maar we verwachten wel dat de inflatie geleidelijk weer richting het streefcijfer zal gaan.”

En de mogelijkheid van een loon-prijsspiraal? “We verwachten niet dat er een langdurige, zichzelf versterkende loon-prijsspiraal zal ontstaan,” zegt Smid. “Het is waarschijnlijker dat de nominale lonen de komende tijd zullen stijgen om de initiële prijsschok te compenseren, en dat dit effect na verloop van tijd zal wegebben wanneer de inflatie weer begint te dalen.”

Winstmarges vergroot

“In de VS en de eurozone zijn er aanwijzingen dat bedrijven hun toegenomen marktmacht, als gevolg van een sterke vraag naar diensten en goederen en een grotere acceptatie van hogere prijzen door klanten, hebben gebruikt om hun winstmarges in de tweede helft van 2022 te vergroten”, zegt Smid. Maar de bredere effecten zullen waarschijnlijk beperkt zijn. “Per saldo denken we dat de winsten in geen van de ontwikkelde economieën de belangrijkste aanjager van de inflatie zijn geweest en dat de daling van winstmarges waarschijnlijk al is begonnen,” voegt Smid toe.

“Wij denken dat de huidige situatie tijdelijk is en dat er al tekenen zijn van een herstel van het evenwicht – waarbij bedrijven en consumenten hun deel van de pijn van de inflatie opvangen”, aldus Smid. “Naarmate de verstoringen in de toeleveringsketen afnemen, zou alles geleidelijk weer normaal moeten worden.”

