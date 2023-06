Jim van Hees blijft CFRO bij DAS

Juridisch dienstverlener DAS maakt bekend dat Jim van Hees per 1 juli bij DAS in dienst treedt als Chief Financial & Risk Officer. Hij vervulde deze functie sinds 2 januari ad interim.

Hanneke Jukema, CEO bij DAS: “We hebben als directie al een aantal maanden prettig samengewerkt in deze samenstelling. Ik ben blij dat Jim het directieteam vanaf nu structureel komt versterken.”

De laatste werkgever van Van Hees was Athora Netherlands in Amstelveen, waar hij de functie van CFO vervulde. Daarvoor werkte hij bij PwC in verschillende senior finance-functies, onder meer als senior director, gericht op het bedienen van verzekeraars, pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders op het terrein van finance en risk. Ook heeft Van Hees als manager bij KPMG gewerkt en als adviseur treasury management bij MeesPierson. Aan de Nyenrode University behaalde hij een Master of Science in Management.

Mooie uitdaging

Jim van Hees: “Ik heb DAS afgelopen periode van binnenuit leren kennen als een organisatie met een missie die er echt toe doet: ‘Het recht toegankelijk maken voor iedereen’. Graag draag ik bij aan het realiseren van deze missie, door samen met mijn collega’s DAS te transformeren in een digitale juridische dienstverlener. Een mooie uitdaging om aan mee te blijven werken.”

De statutair directie van DAS bestaat naast CEO Hanneke Jukema en CFRO Jim van Hees uit Charles Staats (CCO) en Jaap Witteveen (CTO).

