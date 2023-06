Johan van Lubek benoemd tot CFO van Dalsem

Dalsem, ontwikkelaar van complete, hightech tuinbouwprojecten wereldwijd, heeft Johan van Lubek benoemd als CFO. Met meer dan twintig jaar ervaring in finance, verandermanagement en het opschalen van ondernemingen, zal Van Lubek de CEO van Dalsem terzijde staan bij de verdere ontwikkeling en groei van de activiteiten van het bedrijf wereldwijd.

Marcel Boesenach vertrekt als financieel directeur na een loopbaan van 22 jaar bij Dalsem. Hij heeft tijdens de overname door COFRA Holding vorig jaar succesvol financieel leiding gegeven aan het bedrijf.

Ambitieuze plannen

Dalsem CEO Melle Kruisdijk: “Het doet mij genoegen om Johan officieel te verwelkomen as de nieuwe CFO van Dalsem nadat hij het team enkele maanden als consultant heeft ondersteund. We hebben ambitieuze plannen om in de komende jaren onze onderneming op te schalen en meer aandacht te besteden aan verduurzaming. Johan zal met zijn uitgebreide internationale ervaring een belangrijke rol spelen bij de transformatie van Dalsem. Ik wil Marcel graag bedanken voor de vele jaren waarin hij zich voor Dalsem heeft ingezet, in een tijd van snelle verandering. Hij is altijd een hele behulpzame en betrokken collega geweest. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

Van Lubek heeft brede ervaring als CFO van snelgroeiende internationale ondernemingen en heeft tien jaar bij TomTom internationale financiële functies vervuld. Hij is in mei dit jaar als CFO bij Dalsem begonnen. “Ik vind het geweldig om te komen werken bij Dalsem, terwijl het bedrijf in transitie is en opschaalt”, aldus Vubek. “Daarbij bouwt het bedrijf voort op zijn wereldwijde reputatie voor kwaliteit en betrouwbaarheid om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar grote, hightech kassen. Gezien de klimaatcrisis en de almaar groeiende wereldbevolking, ben ik ervan overtuigd dat Dalsem een centrale rol kan spelen om de komende jaren een betrouwbare voedselproductie te verzekeren.”

