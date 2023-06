Jolanda Poots-Bijl hoogstgeplaatste CFO in Top-100 Corporate Vrouwen

PostNL-topvrouw Herna Verhagen is de nieuwe nummer 1 van de Top-100 Corporate Vrouwen. Ze is de opvolger van Petri Hofste, die de lijst zes jaar op rij aanvoerde (en dit keer op nr. 3 staat). Daarmee wordt geschiedenis geschreven: voor het eerst is de first lady van het Nederlandse bedrijfsleven geen beroepstoezichthouder met aan iedere vinger een commissariaat, maar de CEO van een beursgenoteerd bedrijf met slechts twee toezichtfuncties, maar wel meteen twee zware.

De top drie wordt compleet gemaakt door Pauline van der Meer Mohr. Ze is commissaris van Ahold Delhaize, ASMI en NN, nadat ze het einde van haar zittingstermijnen had bereikt bij DSM, HSBC en EY. Dat is het mooie van de toezichtrol: de periodieke verversing opent de deur naar andere boardrooms en nieuwe sectoren. Er is sprake van een fotofinish met Verhagen.

Hooggeplaatste CFO

Jolanda Poots-Bijl staat op nummer zeventien en is daarmee de hoogstgeplaatste CFO. Poots-Bijl is sinds 2019 CFO van Van Oord en vervult daarnaast commissarisrollen bij AkzoNobel en Pon Holdings. Andere CFO’s in de lijst zijn Annemiek van Melick (nr. 44), Sinead Gorman (nr. 46), Natalie Knight (nr. 81), Everien Slijkhuis (nr. 85), Gabrielle Reijnen (nr. 88) en Arina Freitag (nr. 90).

Volg Executive Finance op LinkedIn!