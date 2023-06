Kabinet versterkt economische weerbaarheid kennisintensief bedrijfsleven

Het kabinet introduceert twee hulpmiddelen om de economische weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) lanceerde woensdag het Ondernemersloket Economische Veiligheid, een informatie- en adviesloket voor het Nederlandse kennisintensieve mkb. Daarnaast treedt op 1 juni de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking, een wet die het mogelijk maakt om wijzigingen in zeggenschap vanwege investeringen, fusies en overnames te toetsen.

Beide instrumenten ondersteunen en beschermen de Nederlandse economie en kennisintensieve bedrijven tegen ongewenste kennisoverdracht.

Betere bescherming

Overnames, fusies en andere vormen van investeringen worden steeds vaker door staten ingezet om hun geopolitieke doelen te behalen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de Nederlandse bedrijfsbelangen en nationale veiligheid beter beschermd zullen worden. Met het Ondernemersloket Economische Veiligheid en de Wet Vifo voert het kabinet dit verder uit. Het loket vormt een centraal aanspreekpunt voor ondernemers met vragen over economische veiligheidsrisico’s. Het loket richt zich specifiek op het kennisintensieve mkb, inclusief startups en scale-ups. Ondernemers kunnen bij het loket terecht voor actuele informatie, kennis en advies over onder andere het opzetten van vestigingen in het buitenland, bescherming van intellectueel eigendom, en handel in technologie die geschikt is voor zowel civiele als militaire doeleinden (dual-use) of andere sensitieve technologie. Aanbieders van sensitieve technologie werken met kennis, vaardigheden, goederen en technieken die van invloed kunnen zijn op de nationale veiligheid als deze uitlekt.

Groot verschil maken

Minister Adriaansens: “Dit loket gaat een groot verschil maken voor het vergroten van de economische veiligheid voor ondernemingen. Als overheid willen we niet alleen waarschuwen voor gevaren, maar ondernemingen ook helpen om daar iets tegen te doen. Het liefst zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk. Het Ondernemersloket Economische Veiligheid biedt één centraal loket waar je als ondernemer geholpen wordt met specifieke en concrete vragen over met wie je zaken kan doen door specialisten van verschillende ministeries. Zo hoef je niet zelf op zoek naar de juiste expert.”

