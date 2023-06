Ketenbenadering cruciaal voor optimale digitalisering

Zelf doen of uitbesteden? Die vraag stellen veel bedrijven zichzelf natuurlijk als het gaat om het leveren van diensten, ook voor het digitaliseren van uit te wisselen documenten, zoals facturen en orders. En daar heeft elk bedrijf mee te maken. Wat zijn de belangrijkste overwegingen bij het selecteren van een serviceprovider voor deze verdere digitalisering?

“Bij een telefoonabonnement is het een no brainer om voor een provider te kiezen”, zegt Arjan Sloot, Country Manager Benelux van TIE Kinetix, een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde integratie-, supply chain- en EDI-oplossingen. “Maar in ons vakgebied krijgen we van bedrijven of instelling soms de vraag of ze het niet zelf kunnen. Puur omdat ze geen idee hebben wat de eisen en richtlijnen zijn.”

Arjan Sloot.

Aansluiten op platform geen sinecure

Met oog op onder meer de nieuwe wetgeving die tussen 2024 en 2028 in werking treedt (zie dit artikel) is het van groot belang dat bedrijven en instellingen alle digitale processen op het gebied van facturatie zo snel mogelijk op orde brengen. “Die moeten gedigitaliseerd worden volgens bepaalde normen en richtlijnen; zo stelt de fiscus eisen aan bijvoorbeeld het formaat en inhoud van een factuur. Maar ook klanten stellen eisen om aan te voldoen en als ondernemer kun je ook weer eisen aan jouw leveranciers stellen. En doe je zaken met buitenlandse bedrijven, dan moét de uitwisseling van digitale documenten verlopen via het Peppol-netwerk.”

Aansluiten op dat Peppol-netwerk is volgens Sloot bepaald geen sinecure. “Een heel circus, met ISO-certificeringen en allerlei andere eisen om überhaupt toegang te kunnen verkrijgen. Het ligt veel meer voor de hand om hiervoor een abonnement te nemen op een gecertificeerde provider, ook wel een Certified Access Point genoemd. Daarvan zijn er nu een paar honderd wereldwijd, dat overzicht wordt bijgehouden op de website van Open Peppol. Dit zijn de specialisten die zich echt focussen op deze specifieke dienstverlening. Dat is dus de eerste filter om de juiste provider te selecteren.”

Het begint allemaal in de keten

Het is volgens Sloot natuurlijk belangrijk dat de provider in staat is deze diensten te leveren voor zowel de inkomende als uitgaande facturen. “Maar ook dat de provider bijvoorbeeld in staat is documenten uit te wisselen met allerlei andere SaaS-platforms van klanten, zoals Ariba (onderdeel van SAP), Tunkstan of Coupa, om leveranciers aan te sluiten. Een provider moet in staat zijn koppelingen te bieden voor wie dat soort gesloten netwerken gebruikt. Het begint tenslotte allemaal met de keten waarin je zit.”

Voor sommige bedrijven is het ook belangrijk dat de supportdienst in hun eigen taal communiceert. “Er zijn genoeg providers uit het buitenland die deze diensten kunnen leveren, maar alleen in het Engels, en dat kan een drempel zijn.” Verder raadt Sloot aan te letten op aspecten als continuïteit en bedrijfszekerheid. “Dat zijn vaak ook eisen van overheidsinstanties, die bijvoorbeeld willen zien of je ISO-gecertificeerd bent. Zit je in de financiële sector, dan vragen ze naar de SOC-certificeringen.”

“Overheden en grotere bedrijven nemen steeds vaker leveranciers in de arm die op het vlak van duurzaamheid en ESG-doelstellingen een actief beleid voeren.”

Kansen verzilveren voor optimale digitalisering

Ook duurzaamheid is een belangrijk element bij het selecteren van een betrouwbare serviceprovider. “Bij overheden en de wat grotere bedrijven zien we steeds vaker dat zij leveranciers in de arm nemen die op het vlak van duurzaamheid en ESG-doelstellingen een actief beleid voeren en dat ook laten zien. Sterker nog, van beursgenoteerde bedrijven wordt ook verwacht dat ze daarover rapporteren. En niet alleen de ecologische footprint binnen de eigen organisaties wordt bekeken, maar ook van partijen in de keten, zoals leveranciers. Dat zien wij steeds meer als aandachtspunt.”

In de zoektocht naar de juiste serviceprovider adviseert Sloot om die ketenbenadering ook als selectiecriterium te hanteren. “Uiteindelijk is de factuur of order natuurlijk slechts één stap in het zakelijke proces met de klant of leverancier. Je kunt nog veel meer andere stappen digitaliseren, bij elkaar zijn er wel meer dan duizend documenttypes. Wie dus efficiënt wil digitaliseren, benadert dat proces vanuit in de keten en kijkt naar het hele proces, met alle uit te wisselen documenten die daarbij horen. Op die manier kun je echt de kansen verzilveren van een optimale digitalisering van de supply chain!”

