Managers delen eenvoudige regels voor betere besluitvorming en groei van teams

Managers hebben de gewoonte om eenvoudige regels of ‘heuristieken’ te creëren op basis van hun mislukkingen en delen deze met hun teams en organisaties, zo blijkt uit onderzoek van Radu Atanasiu, docent management en organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoewel managers zichzelf eenvoudige regels aanleren op basis van inzicht en reflectie, gebruiken ze deze regels minder vaak dan ze zouden willen. Om dit probleem aan te pakken, stelt Atanasiu twee nuttige tools voor praktijkmensen voor, één voor individuele managers en één voor hun teams.

De eerste tool stelt managers in staat om hun eigen ervaringen uit het verleden actief om te zetten in eenvoudige regels. Dit helpt hen om verleden lessen te herkennen en te verwoorden, waardoor ze een groeiende persoonlijke portfolio van eenvoudige regels kunnen opbouwen. De tweede tool vergemakkelijkt het leerproces door eenvoudige regels op te stellen die beter worden onthouden. De projectmanager begeleidt in dit geval het team bij het formuleren van zulke regels. Door actief gebruik te maken van deze tools kunnen managers hun besluitvormingsprocessen verbeteren en individuele en teamgroei bevorderen. Ze nemen het initiatief om hun eigen ervaringen om te zetten in waardevolle regels en zorgen ervoor dat de geleerde lessen worden onthouden en toegepast in toekomstige projecten.

Het onderzoek behandelt de hoe en waarom van eenvoudige regels symmetrisch, met vier studies, een conceptuele en een empirische voor elke vraag. Atanasiu verzamelde kwalitatieve empirische gegevens bij CEO’s en senior managers. Al met al biedt dit onderzoek waardevolle inzichten in het complexe proces van het creëren en gebruiken van eenvoudige regels bij het nemen van managementbeslissingen. Door verleden ervaringen te erkennen en te verwoorden en deze te destilleren tot eenvoudige regels, kunnen managers hun besluitvormingsprocessen verbeteren en individuele en teamgroei bevorderen.

