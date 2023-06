Nederland belastingparadijs: aantal holdings groeit met 16 procent

Het aantal holdings in Nederland groeit sterk. Uit cijfers van BoldData blijkt dat er vorig jaar maar liefst 12.695 nieuwe holdings geregistreerd zijn bij de KvK. Een groei van 16 procent. Het aantal actieve holdings komt daarmee op 94.520. 11 procent van deze holdings zijn in handen van een buitenlandse organisatie.

Het aantal holdings groeide het afgelopen jaar met 16%: van 80.735 naar 94.520. Deze enorme stijging heeft volgens Daan Wolff van BoldData te maken met de hogere belastingdruk voor ondernemers: “Bedrijven maken steeds meer winst en de vennootschapsbelasting gaat fors omhoog door de verlaging van de schijfgrens in 2023. Ondernemers sorteren voor op deze regel door een personal holding in te schrijven bij de KvK en hopen daarmee de winstbelasting te drukken.”

Enorme groei buitenlandse holdings

De holding wint al langer aan populariteit. Het aantal holdings is in 15 jaar verdubbeld. Van 43.720 in 2007 naar 94.520 in 2023. Het aantal buitenlandse holdings zit helemaal in de lift. In 2015 waren er 2.295 holdings in buitenlands handen. In 2023 zijn dit 10.638. Een stijging van 363%. Amerikaanse bedrijven voeren de lijst aan met 2.040 holdings in Nederland. Belastingparadijs Cyprus steeg het hardst de afgelopen 15 jaar met 767% groei. Cyprus staat 7e.

