Volgende week is de Nationale Controllersdag: dit staat er op het programma

Op donderdag 15 juni is het weer zover: dagvoorzitter Jeroen Smit begeleidt het programma van de 33ste Nationale Controllersdag, deze keer in Maarssen. Plenair staan er een inspirerende sprekers voor u klaar en in keuzesessies kunt u zich laten bijpraten over specifieke onderwerpen. Executive Finance zet de sprekers van het hoofdprogramma op een rij.

Een macro-economische blik op de nabije toekomst

De dag wordt na een introductie door Jeroen Smit net als vorig jaar afgetrapt door econoom en journalist Mathijs Bouman. Hij neemt de laatste macro-economische ontwikkelingen met u door en schetst wat controllers de komende tijd te wachten staat. Wat kunnen we bijvoorbeeld verwachten van de rente, van het personeelstekort en wat zijn de gevolgen voor de economische groei? En wat betekent automatisering voor de werkgelegenheid? “We denken iedere keer dat er door automatisering en robotisering banen verdwijnen en dat er ‘straks geen werk meer is’. Dat is nooit zo gebleken. Het werk wordt er alleen anders van”, zegt hij.

Waarde breder trekken dan enkel financieel

Na een korte pauze vertelt Janneke Hermes, CFO van Gasunie, over de nieuwe rol van haar als CFO. Zelfs spreekt ze liever van ‘chief value officer’, omdat de moderne financieel leider kijkt naar de totale waarde die een bedrijf creëert, met speciale aandacht voor de maatschappelijke waarde. Dat betekent dat controllers ook kijken naar maatschappelijke impact van bedrijfsactiviteiten. Snel wisselende omstandigheden eisen flexibele controllers die vragen durven te stellen en scenario’s ontwikkelen.

Groei, maar geen vooruitgang

De Nederlandse economie is gegroeid, bedrijven maken steeds meer winst, maar de groei zien werkende Nederlanders nauwelijks terug in hun portemonnee. Ondertussen worden maatschappelijke belangrijke voorzieningen zoals publieke gezondheidszorg en onderwijs steeds verder uitgehold. Hoe is dat zo gekomen? En belangrijker: wat kunnen we eraan doen? Historicus en journalist Sander Heijne spreekt over langetermijnwaarde versus kortetermijnwinst. Hoe zetten we de samenleving en niet economische groei centraal?

De mission statement van een mens

Daarna is het de beurt aan psycholoog Elke Geraerts die vertelt over de veerkracht die we nodig hebben om van crisis naar crisis te bewegen. Wat is er voor nodig om over te stappen naar een nieuw model waar de maatschappij centraal staat in plaats van winst? Hoe kunnen organisaties en medewerkers die kans grijpen? “We pakken nauwelijks nog ergens de tijd voor, laat staan dat we de tijd nemen om ons bewust af te vragen: waar wil ik naartoe? Bedrijven hebben mission statements, maar mensen bijna nooit.”

Controllers change the world

De grenzen aan groei komen ook terug in de presentatie van filosoof Karim Benammar. Hij stelt dat we anders naar groei moeten kijken: wat is de rol van jouw organisatie in deze wereld en wat is de de rol van de controller daarbij? “Het is namelijk een fascinerende baan. Bijvoorbeeld de rol die hij of zijn kan spelen in het CO 2 -vraagstuk. Je kunt als controller namelijk proberen voor de organisatie waar je werkt de uitstoot in Nederland omlaag te halen, maar je kunt ook verder kijken dan dat. Als je voor een tiende van het geld de uitstoot in een ander land omlaag kunt halen, dan zou ik dat doen. Dan kun je veel meer impact maken. Controllers change the world.”

Keuzesessies

Op deze pagina leest u meer over de keuzesessies waar u uit kunt kiezen. De sessies voor de lunch:

Hoe MVO uw bedrijfswaarde verhoogt en de cruciale bijdrage van financials hierin, door Julian van der Meijden.

E-facturatie: De reis naar 2028 begint nu, door Arjan Sloot

Wendbaarheid en agile – Wat zijn de implicaties hiervan voor de controller? Door Rini van Solingen

De veranderende positie en competenties voor de nieuwe generatie in finance, door Jeroen Last

Verplichte duurzaamheidsrapportage (ESG-reporting): Zo bent u er goed op voorbereid, door Dewi Vermeulen & David Boekel

De unieke strijd van Hoppenbrouwers tegen een cyberaanval, door Marcel de Boer

In uitgaven schuilt veel winstpotentie, door John Schouten

Speak truth to power…, door Eric Kemperman

De sessies na de lunch:

Hoe kan de finance professional waarde blijven creëren in het veranderende economische klimaat? Door Chris van Dongen

Finance speelt een belangrijke rol bij duurzaamheidsrapportage CSRD, ook voor niet financiële kpi’s!, door Max de Klerk en Joop Ras

You’ve got the power! door Mireille Ollivieira

CO 2 -rapportage – hoe bereid u zich voor? door Kees Kerstens

Een kijkje in de procurementkeuken door Edward Burgers & Edwin Hellendoorn

Tight-Loose-Tight: het nieuwe leiderschap, door Alexandra van ’t Geloof

De fiscale tips & tricks 2023, door Raymond Barkman

