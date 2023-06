Noorwegen wil ook vrouwenquotum voor top middelgrote bedrijven

De Noorse regering wil een vrouwenquotum invoeren voor de directies en raden van commissarissen van middelgrote bedrijven. Die raden van bestuur moeten volgens een wetsvoorstel vanaf 2028 minstens voor 40 procent uit vrouwen bestaan. Er is al sinds 2005 een vrouwenquotum van 40 procent voor de raden van bestuur van Noorse beursgenoteerde bedrijven.

In december werd een voorstel gedaan om dit uit te breiden naar grote niet-beursgenoteerde bedrijven. Daar komen nu dus ook middelgrote bedrijven bovenop als het aan de Noorse regering ligt. Het gaat dan om bedrijven die minstens dertig werknemers hebben met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen kroon, omgerekend 4,3 miljoen euro. De nieuwe regels zouden voor ongeveer 20.000 bedrijven gaan gelden.

Wereldwijde primeur

Volgens de Noorse industrieminister Jan Christian Vestre heeft zijn land hier een primeur in de wereld mee. Volgens hem moet dit helpen met een gelijk speelveld voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Maar ook economisch is dit belangrijk, aldus de minister. Vestre stelt dat er hierdoor meer innovatie en creativiteit ontstaat in het bedrijfsleven en maatschappelijke mogelijkheden beter worden aangewend met de stap.

In november vorig jaar stemde het Europees Parlement nog definitief in met een wet voor een Europees quotum voor vrouwen in raden van toezicht en bestuur. Vanaf 30 juni 2026 moet de raad van commissarissen van een beursgenoteerd bedrijf met meer dan 250 werknemers voor 40 procent uit vrouwen bestaan, of ten minste 33 procent van de commissarissen en de leden van de raad van bestuur. De EU-landen kunnen zelf kiezen welk quotum ze willen hanteren.

Wettelijke eis

Nederland heeft sinds begin 2022 de wettelijke eis dat bij nieuwe benoemingen een van elke drie commissarissen van beursgenoteerde bedrijven vrouw moet zijn. Voor grote niet-beursgenoteerde bedrijven zijn er streefcijfers voor vrouwen aan de top.

