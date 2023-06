Onderzoek UBS: centrale banken en investeerders verwachten multipolaire wereld

Wereldwijde centrale banken en staatsinvesteringsfondsen, die samen activa beheren ter waarde van meer dan 15.000 miljard Amerikaanse dollar, verwachten dat we evolueren naar een multipolaire wereld, met door de VS, Europa en China geleide blokken. Dat blijkt uit een onderzoek van de grote internationale bank UBS.

De meerderheid van de deelnemers (64 procent) ziet een zachte landing van de wereldwijde economie, met een terugkeer naar gematigde groei en gematigde inflatie van 2-3 procent. Dat zien ze als het meest waarschijnlijke economische regime in de komende vijf jaar. 61 procent verwacht dat de inflatie in de VS over een jaar zal uitkomen op 3-4 procent. Geen van de deelnemers verwacht dat de inflatie boven de 5 procent of onder nul zal uitkomen. Max Castelli van UBS Asset Management: “72 procent van de deelnemers gelooft dat het tijdperk van de great moderation voorbij is en denkt dat we in de toekomst meer volatiele conjunctuurcycli ervaren.”

De grootste zorg: verdere escalatie

De grootste zorg, genoemd door 75 procent van de respondenten, was een verdere escalatie van geopolitieke conflicten, gevolgd door angst voor inflatie en/of een ongecontroleerde stijging van de langetermijnrente. 89 procent denkt dat we evolueren naar een multipolaire wereld, met door de VS, Europa en China geleide blokken. Als de confrontatie tussen de VS en China escaleert, verwacht de grote meerderheid van de deelnemers (89 procent) meer fragmentatie en polarisatie, maar slechts 22 procent denkt dat sancties op de Chinese foreign exchange-reserves een risico vormen.

Netto positief over de euro

De Amerikaanse dollar en de Chinese renminbi waren de valuta’s die het vaakst werden genoemd als valuta’s die het afgelopen jaar netto zijn toegevoegd aan de reserves. De centrale banken zijn van plan om hun posities verder uit te breiden in yen en renminbi, en in grondstoffenvaluta’s. Toch denkt 47 procent dat de confrontatie tussen de VS en China de internationalisering van de RMB heeft vertraagd. Het sentiment ten aanzien van de euro is aanzienlijk verbeterd: voor het eerst in jaren zijn de respondenten van de enquête netto positief over extra allocaties in euro.

Langzame diversificatie naar andere valuta

Castelli: “Een belangrijke vraag is of de Amerikaanse dollar minder dominant zal worden voor het reservebeheer, na de invoering van sancties op de reserves van de Russische centrale banken. Zullen de centrale banken de Amerikaanse dollar nu sneller de rug toekeren, uit angst voor sancties als het tot een escalatie van de geopolitieke spanningen zou komen? Het geleidelijke terreinverlies van de Amerikaanse dollar als belangrijkste opslagplaats van rijkdom voor het reservebeheer bij de centrale banken, gebeurt tegelijk met de decennialange verschuiving naar een multipolaire valutawereld. Dit is geen beweging weg van de dollar, maar eerder een langzame diversificatie naar andere valuta’s.”

