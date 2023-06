Peter van Wouwe nieuwe CFO Royal Zeelandia Group

Peter van Wouwe is aangesteld als nieuwe CFO van Royal Zeelandia Group. Van Wouwe is de opvolger van Lodewijk Lockefeer, die de rol de afgelopen vier jaar invulde. Lockefeer wordt CFO van CoreDux.

Van Wouwe heeft een ruime financiële ervaring, waarvan 22 jaar in de voedselindustrie. De afgelopen negen jaar was hij CFO van Lamb Weston/Meijer. Royal Zeelandia Group, met het hoofdkantoor in Zierikzee, opereert in dertig landen en verkoopt in meer dan honderd landen.

“Ik kijk er naar uit om de bakkerijwereld te verkennen en samen met ene geweldig team de beste manieren te vinden om onze klanten van dienst te zijn”, zegt Van Wouwe in een reactie.

