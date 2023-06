Scheidend hoogleraar Van Damme: Economie dient de mens

In de economische wetenschap staat de mens centraal en niet de economie, betoogt Eric van Damme in zijn afscheidsrede op 22 juni. Deze boodschap, die eigenlijk evident zou moeten zijn, wordt in economische berichtgeving echter vaak vergeten, zoals wanneer gesteld wordt dat mensen dingen zouden moeten doen omdat dit goed is voor de economie.

Van Damme stelt dat dit komt omdat in die berichtgeving de nadruk ligt op macro-economische aspecten waarin de mens achter de cijfers verborgen blijft en dat leidt tot een vertekend beeld. In zijn rede focust de speltheoreticus Van Damme op de micro-economie en geeft hij diverse voorbeelden van situaties waarin speltheoretische modellen gebruikt werden of worden bij beslissingen die het dagelijks leven van velen van ons beïnvloeden.

Speltheorie ondersteunt ontwerpen markten

Speltheorie is een wiskundige theorie die ons in staat stelt beter te begrijpen hoe mensen conflicten oplossen en kunnen profiteren van samenwerking. Speltheorie wordt gebruikt bij het ontwerpen van markten, zodat deze goed functioneren, en veilingen (zoals de veiling van FM-radiofrequenties deze zomer) om ervoor te zorgen dat de vooraf gestelde doelen behaald worden. De theorie is ook belangrijk in het mededingingsbeleid, zoals bij het opsporen van kartels en het voorkomen van misbruik van machtsposities.

In zijn rede behandelt Van Damme drie voorbeelden uit eigen werk: de theorie van ‘Global Games’, die voorspelt hoe coördinatieproblemen worden opgelost en inzichten oplevert voor het reguleren van financiële markten. Verder ook het werk over platformmarkten dat een rol speelde in een uitspraak van het US Supreme Court over de credit-cardmarkt. En tot slot en recent onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken over de effectiviteit van de wetgeving over misbruik van machtsposities.

Over Eric van Damme

Eric van Damme werkte sinds 1989 bij Tilburg University. Hij begon als onderzoekshoogleraar bij het toen net opgerichte CentER en was later directeur van TILEC, het Tilburg Law and Economics Center. Hij is Fellow van de Econometric Society (1993) en is sinds 2003 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, KNAW. In 2009 werd hij vanwege zijn wetenschappelijke verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

