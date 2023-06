Studie: bijna twee derde grote bedrijven betaalde rekening te laat

Van de grote bedrijven in Nederland betaalde in het laatste kwartaal van vorig jaar bijna 65 procent zijn facturen niet op tijd. Dat concludeert Altares Dun & Bradstreet op basis van een analyse van Nederlandse en Noord-Europese bedrijven. Dat is in tegenstelling tot kleinere organisaties, waarvan slechts iets minder dan een kwart niet op tijd was.

Het betalen van rekeningen laat verschillen zien per sector, stelt Altares Dun & Brandstreet. Zo springen de landbouw- en visserijbranche eruit; daar wordt in 82 procent van de gevallen op tijd betaald. Hetzelfde geldt voor de retailsector, met een aandeel op tijd betaalde rekeningen van 83 procent. Met name in de maakindustrie en transport moeten relatief veel ondernemers wachten op hun geld. In die sectoren boekten respectievelijk 61 procent en 62 procent op tijd een betaling over.

Het bureau onderzocht de betalingen van bedrijven in elf Noord-Europese landen. Daaruit komt verder naar voren dat grote bedrijven uit drie landen slechter scoren. Grote ondernemingen uit België scoren het laagst. Daar betaalt 19 procent hun rekeningen op tijd. Denemarken scoort het hoogst, met 89 procent. Zowel België als Denemarken scoren beter als het gaat om betalingen die op tijd worden gedaan door kleinere bedrijven.

Zaken goed op orde

Als wordt gekeken naar betaalde rekeningen door alle bedrijven samen, scoort Nederland wel goed. Bijna driekwart van de ondernemers betaalt rekeningen op tijd. “Het is goed om te zien dat Nederlandse bedrijven, in ieder geval in Europese context, hun zaken op orde lijken te hebben”, stelt Barry de Goeij van Altares Dun & Bradstreet. “Veel bedrijven betalen nu al op tijd. Tegelijkertijd laten onze cijfers zien dat er voor veel bedrijven nog werk aan de winkel is.”

