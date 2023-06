Techleap vreest financiering start-ups door nieuwe vermogenstaks

De voorkeursvariant van het kabinet voor een nieuwe vermogensbelasting zal investeerders ervan weerhouden om geld te steken in startende en snelgroeiende bedrijven. Bovendien maakt die variant het lastiger voor deze bedrijven om talent te lokken met personeelsaandelen. Hiervoor waarschuwt belangenorganisatie Techleap volgens het FD in een dinsdag verschenen rapport.

Volgens Techleap zijn start-ups en scale-ups in innovatieve sectoren tot dusver ten onrechte veronachtzaamd in de discussie over een nieuwe heffing op sparen en beleggen in box 3 van de inkomstenbelasting. En dat terwijl de vormgeving van zo’n heffing voor hen van grote betekenis is, aldus een rapport van Archipel TaxAdvice opgesteld in opdracht van Techleap, dat door de overheid wordt gefinancierd als kennis- en netwerkorganisatie.

De bedrijven waar het om gaat worden voor een flink deel gefinancierd met geld van vroege investeerders dat in box 3 wordt belast. En ze trekken medewerkers vaak aan met de mogelijkheid een belang in het bedrijf te nemen. Dat valt dan soms ook in box 3.

