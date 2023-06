“Technologie heb je nodig, maar altijd in combinatie met een menselijke touch”

De tijd dat je je leven lang werkt bij dezelfde baas, is voorbij. Banen komen en gaan, en dat geldt vaak ook voor medewerkers. Hoe haal je als ondernemer juist die parels in huis die jouw bedrijf – zelfs al is het maar tijdelijk – extra glans geven? En kom je als werknemer terecht op een plek waar jij kan schitteren? Voor het maken van de juiste match, past Randstad Groep Nederland data-analyse toe. CIO Frank Coster legt met verve uit hoe dit mens en werk makkelijker bij elkaar brengt. Een slimme combinatie van tech en mens.

Frank Coster is als CIO van Randstad Groep Nederland verantwoordelijk voor de IT van Randstad, Tempo Team en Yacht in Nederland. Randstad Groep Nederland maakt weer onderdeel uit van de Randstad Group, die in 39 landen actief is. Sinds 1 januari 2023 is Coster tevens Leader Global IT Services. Hiermee is hij is wereldwijd verantwoordelijk voor alle global infrastructuur en applicaties voor talent, klant en medewerkers. Een baan met dynamiek, want het vak is volop in beweging. De Randstad IT-afdeling in Nederland, met pakweg driehonderd collega’s, houdt zich naast dagelijkse IT-taken als onderhoud aan systemen ook bezig met het ontwikkelen van tech met impact. Data-engineers, developers en UX’ers zetten hun denkkracht in om met automatisering en innovatie te ondersteunen.

Kijk vooruit en combineer

Mensen met de juiste skills bij de juiste banen krijgen, dat is de kern van Randstad. Die match wordt gemaakt door het toepassen van een, zoals dat in de wandelgangen heet, slimme combinatie van technologie en menselijke verbinding. Coster legt uit: “Het helpt niet altijd om te kijken naar wat iemand op een cv heeft staan en heeft gedaan. Het helpt veel meer om vooruit te kijken: naar skills, hobby’s, iets waar iemand gepassioneerd over is. Kijk je naar data en kunstmatige intelligentie, dan kun je veel sneller een analyse maken naar de toekomst toe. Door het combineren van deze intelligentie en intuïtie kun je makkelijker verbanden leggen. Daar geloven wij heilig in. Er komt altijd menselijk contact bij kijken of de informatie echt klopt. Data-analyse is een aanvulling op. Het gaat om de combinatie. Je hoort wel eens dat kunstmatige intelligentie op hol slaat. Dat willen wij niet, het mag geen nadelig effect geven.”

Frank Coster: “Wij hebben veel data in handen. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.”

Verschuiving in banen

De vooruitgang in technologie is ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen doordat bijvoorbeeld repeterend werk wordt geautomatiseerd. Anderzijds komen er meer banen in het bestrijden van cybercrime. “De verschuiving in banen biedt voor ons een ongelooflijke kans om mensen te helpen van de ene baan naar de andere. Hier kunnen wij onze toegevoegde waarde laten zien”, meent Coster. Als voorbeeld noemt hij een administratief medewerker, die goed is in analyseren, goed is met cijfers en nauwkundig werkt. “Je kunt dan een link maken naar een geheel ander werkveld, bijvoorbeeld een baan in de beveiliging of security. Een ander voorbeeld: een boerenbedrijf stopt. Hier werken vaak mensen die goed kunnen omgaan met machines. Binnen de logistiek zijn heftruckchauffeurs niet aan te slepen. Je kunt iemand uit dat boerenbedrijf met een cursus klaarstomen voor deze baan. Om de arbeidsmarkt te helpen is het nodig om mensen te laten groeien en perspectief te bieden. Randstad kan mensen en bedrijven helpen en technologie ten goede inzetten.”

Dwarsverbanden leggen

Mensen zijn soms huiverig voor mogelijke negatieve effecten van het verzamelen van data en van algoritmes. Coster: “De mooie kant ervan is dat je hiermee dwarsverbanden kunt leggen. Dat is fantastisch. Wij ontwikkelen zelf ook algoritmes. Dat doen wij zodanig dat altijd te herleiden is wat een machine heeft gedaan en waarom dat zo is. Gelijkwaardigheid voor iedereen is extreem belangrijk. Er mogen absoluut geen discriminerende dingen of vooroordelen in zitten. De wijze waarop je technologie inzet in een bedrijf is relevant in het streven naar zo neutraal mogelijk zijn.”

“Het systeem moet wel het werk leuker, makkelijker en kwalitatiever maken.”

Systeem als hulpmiddel

Het voordeel van het inzetten van technologie, is dat het systeem een preselectie maakt uit een rijk aanbod kandidaten, omdat er ook wordt gekeken naar skills, in plaats van alleen een cv. Intercedenten kunnen zo sneller en beter mensen aan werk koppelen. “Zij zijn minder tijd kwijt aan zoeken en kunnen hun tijd maximaal gebruiken voor het contact met de mensen. Dat brengt ze zo dichter bij het werk waarvoor ze voor dit vak hebben gekozen.” Coster heeft een mooi voorbeeld van hoe technologie kan helpen bij de zoektocht naar een specifiek profiel. “Een jaar geleden zochten wij voor een bedrijf mensen, die in de buurt woonden en Chinees konden praten. Dankzij data-analyse rolde er een longlist uit van twintig potentiële kandidaten. Zo zetten wij het systeem in: als hulpmiddel. De consultant kijkt vervolgens naar de kandidaten, naar de mens achter het gezicht en bepaalt of het wel of geen goede match is. Het systeem bepaalt dat niet. Het systeem maakt wel het werk leuker, makkelijker en kwalitatiever.”

Bewust van impact

Technologie ontwikkelt zich razendsnel. Daardoor groeit de range aan mogelijkheden. Tegelijkertijd is het zaak om alert te blijven. Coster: “Wees je bewust van de impact van technologie. Wat betekent het voor jouw medewerkers, de klanten en voor je eigen bedrijf. Zeker gezien de snelheid waarmee alles gaat. Wat gebeurt er in de arbeidsmarkt? Waar liggen kansen, waar zitten bedreigingen?” De momenten en manier waarop je technologie inzet, of juist niet, moet te allen tijde een bewuste keuze zijn, vindt hij. Dat heeft ook met verantwoordelijkheid te maken. “Wij hebben veel data in handen. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Geldt dat specifiek voor technologie? Nee. Je neemt ook geen belangrijke informatie mee op een A4’tje in je broekzak in de trein. Je moet wel op het netvlies hebben dat de grootste risico van nu cybercrime is. Wij maken met grote regelmaat onze mensen bewust van phishing. Om te zorgen dat ze alert zijn als ze berichten van buiten de organisatie krijgen. Het is belangrijk dat informatie veilig is. Je wilt niet dat het op straat komt te liggen. Iedereen hier is ervan doordrongen dat cyberrisico’s op de loer liggen. Dat is ook belangrijk, dat de awareness heel hoog is.”

“De wijze waarop je technologie inzet in een bedrijf is relevant in het streven naar zo neutraal mogelijk zijn.”

Blijf in control

Coster vervolgt: “Je moet zelf aan het stuur blijven staan. Blijf in control. Je moet ook kunnen herleiden en snappen wat een systeem doet en of hij de juiste selectie maakt. Je kunt wel roepen dat het systeem discriminatie uitsluit, maar is dat wel zo? Voor ons is controle heel belangrijk. Zodat wij er zeker van zijn dat het systeem doet wat het moet doen. En dat de mens erbij betrokken blijft. Wij hebben consultants die vacatures opstellen en scannen. Ook het systeem checkt de tekst of er iets in staat wat een potentieel verkeerd beeld zou kunnen opwekken. Zo helpt technologie om zuiver te werken.”

Geen concessies doen

Randstad heeft vijf kernwaarden die al sinds de jaren ’60 en ’70 bepalend zijn voor de bedrijfscultuur. Kennen, dienen, vertrouwen, streven naar perfectie en simultane belangenbehartiging. Coster, die uit de telecomwereld komt, werkt nu zes jaar bij Randstad en ziet dat deze kernwaarden als een rode draad door het bedrijf loopt. “Iedereen die bij Randstad rondloopt omarmt deze kernwaarden, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Het oprecht anderen willen helpen zit in het DNA van ons bedrijf. Daar ben ik best trots op. In ons bedrijf is ongeveer zeventig procent van de medewerkers vrouw. Dat zie je terug, in de zorgzaamheid, eerlijkheid en authenticiteit. Natuurlijk moet er geld worden verdiend, maar dat gaat niet ten koste van dit soort dingen. Er worden geen concessies gedaan omwille van een stukje omzet, dat vind ik mooi. Ik roep het wel vaker: ik werk bij het mooiste bedrijf van Nederland. Misschien wel van de wereld.”

De combinatie van technologie en het menselijk component is dan ook uit zijn hart gegrepen. “Technologie heb je zeker in deze tijd nodig om je werk goed te doen, maar altijd in combinatie met een menselijke touch. Mijn kinderen doen alles digitaal, makkelijk via een mobieltje. Maar als het er echt op aankomt, willen ze toch jouw advies. Je kunt allerlei transacties online regelen, maar uiteindelijk wil je ook mensen kunnen aankijken. Of je geschikt bent voor een baan, wil je niet lezen vanaf een scherm. Je wilt dat iemand zegt: jij bent een kei, jij kan dit, jij gaat knallen! Je kunt technologie voor van alles inzetten, maar de menselijke touch blijft altijd nodig.”



