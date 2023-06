Toine van Doremalen aan de slag als CFO van Accell Group

Toine van Doremalen is door de Raad van Commissarissen van Accell Group aangesteld als CFO. Hij volgt Ruben Baldew op. Naast Van Doremalen is ook Mia Ruotsala nieuw. Ze gaat aan de slag als Chief Digital Officer.

Binnen de Raad van Bestuur van Accell Group gaat Jonas Nilsson rol van Chief Operating Officer (COO) op zich nemen. De strategische benoemingen zijn in lijn met Accell’s ambitie om de groei verder te versnellen en zich te positioneren als een geïntegreerd toonaangevend Europees fietsbedrijf.

Gewerkt bij Philips en LeasePlan

Van Doremalen heeft internationale ervaring in financiële en leidinggevende functies. Hij woonde en werkte in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Van Doremalen bekleedde verschillende financiële leidinggevende posities bij Philips en meest recent bij LeasePlan. Mia Ruotsala brengt veel relevant ervaring mee in het leiden van digitale transformaties bij grote organisaties, waaronder Intersport, Tommy Hilfiger en Sky ltd.

