Winsten van bedrijven in eerste kwartaal lager dan vorig jaar

Nederlandse bedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de totale brutowinst van de bedrijven, de financiële sector uitgezonderd, uitkwam op 77,7 miljard euro. Dat is 7,6 miljard euro minder dan een jaar eerder. De daling schrijft het statistiekbureau toe aan lagere winsten van buitenlandse dochterondernemingen.

Het CBS heeft gekeken naar de brutowinst voor aftrek van belastingen, waarbij is ingezoomd op de operationele winst, overige winst en de winst van buitenlandse dochters. De totale winst van dochterondernemingen over de grens viel in de eerste drie maanden van dit jaar 10,1 miljard lager uit. Dat komt volgens het CBS doordat een aantal van deze bedrijven zijn weggevallen.

Hogere operationele winst

Verder was de overige winst negatief en 2,6 miljard euro lager dan vorig jaar. De operationele winst viel in tegenstelling tot de brutowinst en overige winst wel hoger uit, met 6,8 miljard euro. De stijging is met name terug te zien bij energiebedrijven, reisbureaus, bouwinstallatiebedrijven en in de luchtvaart.

In de voorgaande kwartalen stegen de brutowinsten nog. Zo bereikte de totale brutowinst in het laatste kwartaal van vorig jaar met 85 miljard euro het hoogste niveau sinds het CBS begon met zijn metingen in 1999. Naast energiebedrijven, de luchtvaart en reisbureaus wist ook de horeca toen te profiteren.

