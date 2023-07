9 vragen over de digitale euro

De Europese Commissie heeft na jaren werk een voorstel gepresenteerd voor een digitale euro. Wat betekent deze munt voor monetair beleid, betaalprivacy, contant geld en meer? Onze collega’s van Cm: beantwoorden negen vragen over de digitale euro.

Wat is een CBDC ook alweer?

De digitale euro is een Central Bank Digital Currency (CBDC) waar momenteel veel landen op inzetten. Zulke digitale valuta worden via een gedistribueerd systeem verspreid, maar in tegenstelling tot veel cryptovaluta, is het een beheerd ecosysteem van geautoriseerde tussenpartijen die klanten aansluiten. CBDC’s zijn daarom niet te vergelijken met valuta als bitcoin. Met de interesse van bedrijven als Meta naar zijn – inmiddels afgeblazen – cryptomunt Diem en de populariteit van digitale transacties via wallets in apps als WeChat, zijn centrale banken bevreesd dat hun instrumenten om monetair beleid uit te voeren afnemen als ze zelf geen digitale munt uitgeven. Met vergevorderd onderzoek in onder meer de VS en China wil Europa niet achterblijven en wordt er ingezet op een Europese CBDC.

In welke fase zit dat proces nu?

Het geplande ontwerp is met dit voorstel duidelijk. In 2020 schreef de ECB een rapport over een digitale euro en een jaar later begon de centrale bank met zijn onderzoek. Het onderzoek van centrale banken naar de digitale munt is sinds 2021 bezig, waarbij onder meer DNB een belangrijke rol speelt. Het proces zit eigenlijk nog steeds in de ontwerpfase, hoewel met dit voorstel duidelijk is hoe dat ontwerp eruit moet gaan zien. In het derde kwartaal wordt meer duidelijk over de gebruikersinterface, dus hoe de wallet en transacties er daadwerkelijk uit moeten komen te zien. De politieke besluitvorming vindt pas plaats als het nu gepresenteerde ontwerp wordt aangenomen en daarmee exact duidelijk is wat mogelijkheden en beperkingen ervan zijn.

–> Lees ook: Brussel stelt wet digitale euro voor en verplicht acceptatie cash

Hoe zit het met andere CBDC?

De afgelopen jaren is de hoeveelheid nationale digitale centrale munten die in ontwikkeling zijn in een stroomversnelling geraakt, onder meer door de interesse van technologiebedrijven in decentrale valuta. Op dit moment bestaan er 11 CBDC’s in de wereld, waaronder pionierende munt Sand Dollar van de centrale bank van het Gemenebest van De Bahama’s. China zit in een vergevorderd pilotproject met zijn e-CNY, waar nu al tientallen miljoenen wallets gebruikmaken van de digitale munt. In januari 2023 bestond 0,13 procent van de reserves van de centrale bank uit de digitale yuan.

Is dit het einde van betaalprivacy?

Volgens de bedenkers juist niet, omdat er minder gegevens worden gedeeld dan wanneer mensen een girale transactie uitvoeren. Een bank ziet bij een offline transactie – bijvoorbeeld van apparaat naar apparaat – niet meer waar geld precies naartoe gaat, alleen maar dat het naar een vertrouwde wallet gaat. Met een online transactie van digitale euro’s wordt evenveel data gedeeld als met een traditionele girale transactie, vanwege fraudebestrijdingsregelgeving. Vooral voor DNB is het erg belangrijk dat de privacy van de digitale euro van een hoog niveau is.

Is dit het einde van contant geld?

Nee, de digitale munt is een extra optie. Giraal en chartaal geld blijven bestaan. Een digitale munt geeft meer betaalopties, maakt de euro competitiever ten opzichte van valuta die al een digitale equivalent hebben en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld mensen zonder bank kunnen deelnemen aan het betaalverkeer. Dat maakt de Europese munt bijvoorbeeld aantrekkelijker in opkomende landen waar traditioneel bankieren minder groot is, maar mensen wel mobiele telefoons hebben.

Hoe zit het met de rente op digitale euro’s?

Er is een zeker risico dat bedrijven met deze betaaloptie geld verschuiven naar centrale banken en hun tussenpartijen. Dat is niet goed voor commerciële banken en dat zou een grote negatieve impact hebben op het bankensysteem. Daarom is de digitale munt vooralsnog losgekoppeld van het rentesysteem en zit er een maximum op de hoeveelheid digitale euro’s in een wallet. Dat is nu 3000 euro en daar ontvangen mensen geen rente op. Zo wil de ECB voorkomen dat de digitale euro een spaarmiddel wordt en wordt gestimuleerd dat vooral consumenten hier gebruik van maken voor transacties.

Kan de euro alleen uitgegeven worden voor specifieke doelen?

Nee. Een feature van digitale munten is dat ze programmeerbaar kunnen zijn als ze zo zijn ontworpen. Zo zou het theoretisch mogelijk zijn dat je een bepaald percentage van je vermogen alleen kunt uitgeven aan vaste lasten of bijvoorbeeld een blokkade inbouwen om ongezonde producten te kunnen aanschaffen. De ECB heeft al jaren geleden expliciet gedefinieerd dit ontwerp juist niet te willen, om het betaalverkeer vrij en open te houden. Ook Nederland heeft zich er hard voor gemaakt dat een eventuele digitale munt niet programmeerbaar is. Een feature om doelen te programmeren zou de digitale euro erg onaantrekkelijk maken en een flop vrijwel garanderen.

Komt de digitale euro er zeker?

Nee, de lidstaten moeten hier ook nog over beslissen. Als er een gekwalificeerde meerderheid vóór de plannen is, kan een enkel land of een klein groepje de digitale euro niet tegenhouden. In een interview met RTL Nieuws zegt minister van Financiën Kaag dat als aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan, Nederland niet zal instemmen met de munt. Nederland heeft wat betreft de privacy en niet-programmeerbaarheid samengewerkt met enkele grote Europese lidstaten, waardoor een eventueel ‘nee’ van Nederland een grote impact moet hebben.

Vanaf wanneer kunnen we hier gebruik van maken?

Dat duurt nog even, mits de plannen worden aangenomen. Volgens de ECB verschijnt de munt op z’n vroegst in 2028. Er wordt namelijk eerst een prototype gebouwd en beperkt uitgerold voor testdoeleinden. Dat traject duurt volgens de bouwers zo’n drie jaar.

